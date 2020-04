Slunce jako zabiják koronaviru. Vědecká teorie, která uklidňuje občany

Souboj s pandemií koronaviru se na našem území aktuálně přelévá do klidnějších časů. Bezpečnostní omezení se zásadně uvolňují, obchody, které byly ještě minulý týden zavřené, mohou znovu podnikat. Vláda veřejnosti pravidelně vysílá signál, že právě jejich tvrdá opatření měla na současnou situaci hlavní vliv. Existuje však nepotvrzená teorie, která by mohla do boje s koronavirem přispět velmi zajímavou měrou.

Slunce plné naděje

S podrobným rozborem teorie, kterou prezentoval ministr vnitřní bezpečnosti USA Wiliam Bryan, přišel internetový server OSEL.cz (Objective Source E-Learing), jenž se zaměřuje na popularizaci vědy. Co vlastně ministr na briefengu prezidenta Trumpa americké veřejnosti sdělil?

Informoval o výsledcích experimentu provedeném v National Biodefense Analysis and Countermeasures Center v Marylandu. Novinka je to bezesporu čerstvá, protože i když o ní ministr veřejně hovoří, stále ještě není výsledek experimentu publikován v žádné oficiální vědecké studii.

Občanům USA však nabídl zajímavou jednohubku, která měla do boje s pandemií koronaviru nalít naději do žil. Teorie se zakládá na experimentu provedeném na povrchu nerezové oceli, což může v praktickém životě znamenat třeba na klice od dveří. Zásadním prvkem pokusu je sledovat efekt slunečního záření na samotný virus. Na co se tedy přišlo?

Slunce zabiják

Podle ministra Bryana se kvůli slunečnímu záření ležící na povrchu nerezové oceli smrsknou viry na polovinu během nepatrných dvou minut. Tento efekt byl zaznamenán při teplotě 21 až 24 stupňů Celsia a 80% vlhkosti.

Podobný úbytek virů se ve tmě odehraje za šest hodin. Sdělení ministra bylo sice strohé, ale jeho význam měl hrát hlavně roli uklidňující roli. Slunce za oknem začíná opravdu pálit a vědecky je jeho efekt politicky mnohem šikovnější než nitrožilně aplikovaná dezinfekce.

Ona sluneční záchrana je velmi dobře znějící písničkou, ale většina lidí se nakazí v obchodě, v čekárně u lékaře, v práci a ve veřejných dopravních prostředcích . A to jsou místa, kam se sluníčko nedostane.

Slunce sice působí na koronavirus negativně, ale není to spása, která pandemii vyřeší. Vlhké a teplé prostředí prozářené sluncem totiž není všude a tento efekt funguje jen na vir, který se nachází na povrchu, nikoli uvnitř. Je zde však naděje, že si koronvirus stejně jako chřipkové onemocnění udělá v létě dovolenou.

KAM DÁL: Slovanské nacionalistické symboly. Vědci budou pátrat v Česku i na Slovensku