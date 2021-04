Sprejerská pocta: Hana Hegerová má svůj portrét na pražské cyklostezce

Za krásně provedeným portrétem stojí JW Mind Strike s projektem MuralArt, který jej nazval jako Vzpomínku na Hanu Hegerovou. Ze vzniku celého sprejerského díla natočil video Martin Kolembář a můžete si ho prohlédnout pod hastagy #bedekr #unlimitedfreedom na youtube.com.

Asi ta nejmenší věc co jsem mohl udělat. Věnovat ti jedno odpoledne a trochu barev. Díky https://www.youtube.com/watch?v=7U9JeDR8w0A&ab_channel=BEDEKR Zveřejnil(a) JW Mind Strike dne Sobota 3. dubna 2021

Grafity jako umění

Předlohou pro portrét ve velikosti téměř 2x2 metry posloužila černobílá, několikrát přeložená fotografie zpěvačky, a umělci dokázali naprosto věrně zachytit nejen typický výraz, ale právě i zajímavé sklady z výchozího obrázku. Ohlasy na jejich sociálních sítích jsou oslavné a také děkovné.

Jeden z komentujících se nebál srovnání s bronzovou sochou jiné zesnulé zpěvačky Věry Špinarové, jejíž provedení vzbudilo před lety celorepublikové pozdvižení. „Ten, kdo tohle nakreslil, má zlatý ruce. V kontextu s umělcem, co zprasil sochu Špinarky, je tohle Mona Lisa,“ uvedl na facebooku jeden z uživatelů platformy.

Sbohem od přátel

Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia Farkašová, zemřela 23. března ve věku nedožitých devadesáti let. Poslední rozloučení se zpěvačkou proběhlo 1. dubna na pražských Olšanských hřbitovech a uspořádali ho její vnuci Jakub a Matouš. A to i přesto, že si to jejich babička nepřála. Přátelé a obdivovatelé zpěvačky však tento krok s úctou uvítali a s laskavostí přijali možnost se navždy rozloučit.

Nechyběl Fero Fenič, který zpěvačce poskytl domov, když jí vyhořel byt na Starém Městě v Praze, dorazil Petr Malásek, její blízký přítel a především kolega, jenž ji dlouhé roky doprovázel při koncertech i nahrávkách na klavír. Přišel také herec Jakub Kohák, který byl jejím kmotřencem i přesto, že Hegerová nevyznávala stejnou víru. Byla si totiž natolik blízká s jeho dědečkem, že ani odlišné náboženské cítění nemohlo být v tomto kroku překážkou.

