Starší pár záhadně zmizel. Pachatel se inspiroval orlickým gangem

Přemysl Herzán († 57) byl zaměstnán jako řidič, na jeho spolehlivost a loajalitu si nemohl zaměstnavatel stěžovat. Když už druhý den nepřišel do práce a nedařilo se jej kontaktovat, jeho nadřízený šel a nahlásil Herzánovo zmizení na policii. Brzy se ukázalo, že je nezvěstná také jeho družka Marie Drašnarová († 72). Kriminalisté rozběhli proces pátrání po zmizelém páru, brzy byly jejich tváře v médiích.

Zmizení v Bubenči

Kriminalisté se dozvěděli, že nešlo o spořádaný pár, jak to vypadalo na první pohled. Dle sousedů spolu měli časté neshody a bylo slyšet, jak se hádají. Marie Drašnarová se měla údajně změnit a uzavřít se více do sebe. Přesto bylo jejím zvykem při odjezdu dát klíče sousedce, která se starala o její vilu v Bubenči, když byla pryč. Marie Drašnarová klíčky sousedce nedala a odjela bez rozloučení. Jiní známí sdělili policii, že jim pár před odjezdem řekl, že jedou na výlet na Moravu. Konečně nějaká indicie. Co však nevěstilo nic dobrého, to byly vypnuté mobily obou partnerů. Policisté pracovali s motivem možné vraždy a následné sebevraždy.

Auto našli v Maďarsku

Krom páru zmizelo také auto, které používal Přemysl Herzán jako služební. Kriminalisté prohledávali místa, kde by se manželé mohli zdržovat, k ničemu to ale nevedlo. Důležitý zvrat přišel v září 2019, kdy se Renault Přemysla Herzána našel v maďarském městě Ostřihom. Hned na první pohled bylo patrné, že někdo nechtěl, aby auto identifikovali. Nemělo SPZ a vnitřek byl celý politý čisticím prostředkem, což je způsob, kterým se pachatelé zbavují stop.

Stopa mířila na pozemkový úřad

Současně s tímto zjištěním přišli kriminalisté na podivné machinace, které se děly na katastrálním úřadě s vilou Marie Drašnarové. Jeden přepis na jejího druha už policie zastavila, nyní však byla vila, kterou lze považovat za historickou památku, ve vlastnictví již nefungující firmy Přemysla Herzána. Podle smlouvy ji prodala značně pod cenou. Policie zjistila, že některé dokumenty byly přiloženy až později a pomocí odborníka bylo odhaleno, že podpisy jsou falešné. Policisté prohledali vilu v Bubenči a také již měli k dispozici výpisy z telefonů obou pohřešovaných. Zjistili, že poslední jejich telefonát byl s Tomášem Fialou. Současně se snažili zmapovat pohyb auta a zjistit, jak se dostalo do Maďarska.

Nadějný fyzik

Kolem osoby Tomáše Fialy začali dělat kriminalisté důkladné šetření. Jistě je zajímalo, co má tak mladý člověk společného se starším párem. Fialovi bylo tehdy 25 roků a byl studentem jaderné fyziky. Podle přepisů nemovitosti mělo dojít k tomu, že Přemysl Herzán prodal svou firmu Jiřímu Nehybovi a tato firma si koupila vilu Marie Drašnárové v Bubenči.

Jiří Nehyba byl partner Tomáše Fialy, jak obchodní, tak životní. Kriminalisté zjistili, že Tomáš Fiala se tou dobou stýkal s více muži a také začal koketovat s drogami. Kriminalistům se protnula dvě zjištění. Nejprve se povedlo zmapovat pomocí kamer pohyb Renaultu z Maďarska až k domu Tomáše Fialy a dále se zjistilo, že měl zájem o vilu Marie Drašnárové. Tomáš Fiala i Jiří Nehyba nebyli z Prahy a bydleli v podnájmu v sousedství vily paní Marie, kde se s ní seznámili. Tenkrát ještě nemohla tušit, že potkala svého budoucího vraha.

Místo činu chata

Mapováním pohybu Tomáše Fialy kriminalisté zjistili, že se zastavil v chatě. Byla to rekreační chata, kterou si bylo možno pronajmout. Kriminalisté ji prohledali velice precizně, našli stopy po boji a krevní skvrny. Kolem obou mladíků se pomalu začala stahovat smyčka, na kamerových záznamech byli totiž vidět oba dva. Tehdy už si byli vyšetřovatelé případu téměř jistí, že jsou manželé po smrti, stále je však nemohli najít. Oba mladíky zatknula zásahová jednotka, když vycházeli od právníka. Mezi hlavními otázkami, na které se kriminalisté ptali, bylo, co se stalo s pohřešovaným párem. Každý z mladíků byl vyslýchán zvlášť, oba ale tvrdili, že nevědí. Kriminalisté na základě zjištění z výslechů provedli 22 domovních prohlídek a zajistili další důkazy.

Těla nalezena

Jiří Nehyba vypovídal pouze o cestě do Maďarska, o tom, co se dělo v pronajaté chatě, nic nevěděl. Policisté mezitím prohledávali místa, kde by mohla být ukryta těla. Tomáš Fiala pod tíhou důkazů změnil výpověď. Nyní tvrdil, že byl u toho, jak Přemysl Herzán zavraždil v chatě Marii Drašnárovou, a on mu ze strachu pomohl s odklízením těla, následně mezi nimi vznikl spor, který vygradoval v napadení Tomáše Fialy. Ten se měl bránit pohrabáčem a Přemysla Herzána zabít.

Vyšetřovatelé Tomáši Fialovi nevěřili. Dál prověřovali místa, kde by mohl ukrýt těla, až došli na Želivskou přehradu. Od dob orlických vrahů se technika ještě více zdokonalila a dnešní sonar je již schopen spolehlivě vytvořit model dna. Zde si bylo možno všimnout dvou předmětů ve tvaru postavy. Když došlo v říjnu 2019 k vyzvednutí objektů, již bylo jisté, že se jedná o Marii Drašnárovou a Přemysla Herzána.

Přemysl Herzán byl zavražděn sečným úderem a několika bodnými údery směřujícími na hlavu, v krvi Marie Drašnárové bylo nalezeno sedativum. I tak musela být její smrt mučivá, podle pitvy se utopila. Kriminalisté usuzují, že se na celém podvodu podílel také Přemysl Herzán, nepodařilo se však dokázat, že by se vraždy účastnil Jiří Nehyba. Oba mládenci se dostali před soud, Jiří Nehyba pouze za podvod a Tomáš Fiala za vraždu. Odešli s tresty 5 a 25 let.

