Strašidelná Praha. Bezhlavý templář, zavražděná jeptiška a ohně na Petříně

Pandemie koronaviru znovu vylidnila krásné historické centrum hlavního města, a proto se nabízí inspirativní noční procházka místy, kde vás v současnosti neotravují davy turistů. Tím se však otevírá zcela nový rozměr zážitku, který kouzelné Staré Město a Malá Strana svým návštěvníkům a obyvatelům nabízí. Otevřete oči v tajuplných koutech křivolakých ulic, kde ve tmě svítí osamocená lampa pouličního osvětlení. Ze tmy může přijít přízrak, který znáte jenom z pohádek.

Zavražděná jeptiška

Okolí kláštera sv. Anežky není jenom údajné místo, kde se proháněli kluci z Foglarových knížek, když hledali tajuplná Stínadla, ale také oblast, která patří jedné mýtické postavě, kterou zde můžete za určitých okolností možná i uvidět na vlastní oči.

Vyděsit vás může jedna zavražděná jeptiška. Ta se podle legend a městských historek objevuje v různých formách. Když není v dobré náladě, potkáte ji zakrvácenou a hystericky plačící, v jiném případě usměvavou, když potká nešťastně zamilované.

Dcera bohatého šlechtice se totiž za svého života nešťastně zamilovala do chudého rytíře. Její otec přirozeně nesouhlasil se sňatkem a navíc ji za trest poslal do kláštera, kde se nuceně stala jeptiškou. Ta se den před nástupem do kláštera svaté Anežky setkala se svým milovaným, ale načapal ji rozzlobený otec, který ji v záchvatu vzteku zabodl nožem, protože ho zostudila.

Dodnes tak její duch prochází právě kolem zmíněného kláštera, kde koná dobro. Vypráví se příběh o nešťastně zamilované dívce, která chtěl spáchat sebevraždu, ale jeptiška jí vytrhla jed z ruky a místo toho ji obdarovala penězi, aby mohla vést šťastný život a najít si pravou lásku.

Ohně na Petříně

Jedno z nejkrásnějších míst v Praze je spojeno hlavně se zamilovanými. Kromě toho se zde v minulosti konaly také pohanské rituály. Při noční procházce s milovanou se však může stát, že narazíte na jev, jenž je někde mezi nebem a zemí. Právě zmíněný pohanský lesík je totiž zdrojem děsivého jevu, na který zde můžete v nočních hodinách narazit.

V minulosti v něm totiž stál obětní oltář, kde pohané ve jménu rituálu pálili mladé panny. Za vlády Boleslava byl obětní lesík zcela zničen a schválně zde zbudovali kostel zasvěcený svatému Vavřinci. Na to však v průběhu času reagují pohanští bohové, kteří zde na nevypočitatelných místech občas zničehonic zapálí plamen. Ten však neničí, ale jen připomíná, jaká energie a tradice zde stále dýchá mezi stromy, které dnes shlížejí na Prahu.

V ohni jsou dokonce vidět šklebící se tváře pohanů, kteří chtějí návštěvníky Petřína vyděsit k smrti. Lokální magické požáry však netrvají déle než 20 minut a kdo vydrží ten děsivý moment, možná ho i uzdraví z nemoci…

Bezhlavý templář

Staré Město nemá jenom Golema či zakrvácenou jeptišku. Duchů je tu mnohem víc. Tajuplné uličky totiž schovávají ještě jednu děsivou postavu bezhlavého templáře. Původně šlechetný rytíř na krásném bílém koni se dnes ulicemi prohání bez hlavy, kterou drží v ruce a prosí kolemjdoucí, aby ho vysvobodili ze zajetí. Jediný způsob, jak mu můžete pomoci, je vytrhnout mu meč a probodnout rytířovi srdce.

Nejčastěji na rytíře můžete narazit v Liliové ulici, kde se pravidelně zjevuje mezi půlnocí a první hodinou ranní. A co se vlastně rytíři stalo, že mu byl do vínku dán tak strašlivý osud? Nikdo neví. Až ho potkáte, zkuste se zeptat. Velmi rádi o tom napíšeme. Tak hurá do Prahy na strašidla.

