Vědcům se podařilo nemožné, vrátili čas: Jedná se o recept na věčné mládí?

Vědci z Cambridge oznámili neuvěřitelný průlom. Podařilo se jim totiž něco, co bylo dosud pokládáno za zcela nemožné a existovalo pouze v pohádkách a sci-fi filmech - vrátili "buněčný čas" zpět o 30 let. Může to být odpověď na nemoci, jako je cukrovka, demence a další, jak uvádí BBC.