Vědec v domácnosti. Akademie věd a učitelé vyhlásili válku nudné výuce

Jednou z možností, jak žákům a studentům zpestřit ne vždy úplně zábavné online vyučování, je pozvat si do hodiny vědce. Nabídky českých výzkumníků už využily desítky učitelů v České republice. První cenné zkušenosti s „vpádem do výuky“ nasbírali například geofyzik Petr Brož nebo popularizátor astronomie Pavel Suchan.

Jak na to?

Princip je jednoduchý. Učitelé, kteří projeví zájem o účast vědce či vědkyně na výuce, se na něj nebo na ni obrátí a domluví si termín. První, kdo tento nápad vykopl jako fotbalový míč do veřejného prostoru, je mladý vědec a neúnavný popularizátor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Na sociální síti Facebook zveřejnil výzvu, která se následně rozšířila přes oblíbený facebookový profil Akademie věd ČR. Od té doby se mu ozývají učitelé napříč republikou. „Jsem rád, že můžu do hodin alespoň virtuálně zaskočit, a tím pomoci nejenom narušit rutinu výuky, ale i dát možnost studentkám a studentům se zeptat na cokoli, co je k výzkumu sluneční soustavy zajímá. Je skvělé vidět, kolik dotazů se vždycky objeví a jaký je o tento formát mezi posluchači zájem,“ hodnotí Petr Brož své dosavadní zkušenosti.

Žádná nuda

Ve škole se tak z jeho úst dozvíte něco o sluneční soustavě či jestli může být život na Marsu. Nejedná se o žádnou nudnou přednášku. Jak Petr Brož, tak druhý z popularizátorů – Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR – do výuky vstupují spíše formou otázek a odpovědí. Nechávají děti, ať se samy ptají, co je zajímá, a pak na to odpovídají. Úroveň vždy přizpůsobí dané věkové skupině.

„Člověk by řekl, že to bude práce navíc. Ale ona je to naopak odměna. Děti jsou zvídavé, vstup hosta do výuky je baví a setkal jsem se vždy se spoustou otázek. Má to smysl,“ říká k tomu Pavel Suchan.

Aktivita vzbudila zájem nejen u škol, ale také u kolegů vědců z dalších pracovišť Akademie věd ČR. Svou účast na online výuce nabízejí jazykovědci, vědkyně v oblasti psychologie nebo fyzici a fyzikální chemici. Někteří nabízejí možnost ukázat v online hodině pokus, jiní zase upozorňují, že jejich téma je vhodnější spíše pro starší děti, respektive studenty středních škol. S každým z nich je dobré se dopředu domluvit.

