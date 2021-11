Vědec z NASA tvrdil, že na Marsu viděl známky života. Popsal i konkrétního živočicha

Jeden z nejuznávanějších vědců z NASA Gilbert V. Levin zemřel ve věku 97 let. Až do své smrti zarytě tvrdil, že na planetě Mars našel známky života, nenechal si to nikým vymluvit ani tehdy, když si z něj jeho kolegové dělali legraci.

Pozitivní výsledky experimentu

Levin byl totiž pověřen vedením experimentu prováděném na rudé planetě před 45 lety. Tento výzkum měl za úkol na Marsu detekovat plyny a mikroorganismy v půdě.

Levin po provedení experimentu označil jeho výsledek dne 30. července 1976 jako pozitivní. Výzkum neproběhl jen jednou, ale celkem čtyřikrát na čtyřech samostatných místech. Levin pokaždé označil jeho výsledky jako velmi pozitivní.

NASA mu nevěřila

Ostatní vědci z NASA ale jeho výslednům příliš nevěřili. Provedli tedy další experiment za použití jiné sondy a jeho výsledek byl od pozitivního velmi daleko. Sonda, která byla použita při druhém experimentu, žádné známky života v silně ozářené půdě na rudé planetě nenašla.

Vědci se tedy shodli na tom, že cokoliv Levin našel, nebylo živé. Možná se jednalo o něco, co živé organismy jen připomínalo. Ten ale stůj co stůj věřil svému výzkumu a svým výsledkům. To, že jsou na Marsu známky života, poté tvrdil až do své smrti.

Levin také mimo jiné upozornil na to, že během následujících 43 let, které uběhly od provedení experimentu, ho NASA nikdy nezopakovala, což bylo pro Levina „nevysvětlitelné“ a také trochu podezřelé.

