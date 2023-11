Video pro silné povahy: Domorodci jdou s luky a šípy proti těžařům, nedopadlo to dobře

Jak ukazuje nové video, těžba dřeva a těžební operace na indonéském ostrově nyní pronikají do deštného pralesa dodnes nekontaktovaných lidí kmene Hongana Manyawa. Záběry byly nedávno natočeny pracovníkem, který se zabývá těžbou niklu. Dva muži Hongana Manyawa se z dálky opatrně přibližují k bagru a mávají zbraněmi, aby dali najevo, že si nepřejí přítomnost cizinců.

V reakci na to řidiči buldozerů nastartovali své motory, takže muži utekli. „Je to obzvláště šokující, protože jsme nevěděli, že do této části lesa již pronikly těžební společnosti. Děje se to mnohem rychleji, než jsme předpokládali,“ řekl IFLScience Callum Russell ze Survival International.

Nikl jde na dračku, což bude jejich konec

Hongana Manyawa je kmen, jehož název znamená „Lidé z lesa“. Odhaduje se, že 300 až 500 jeho nikdy nekontaktovaných členů žije v pralese podle totožných zvyků už tisíce let. Stejně jako zhruba 3 000 lidí tohoto národa, kteří s člověkem měli co do činění v 80. letech minulého století a s okolním světem udržují nesmělý styk.

Všichni žijí na ostrově Halmahera, který se shodou okolností nachází na jedné z největších světových zásob niklu. V posledních letech poptávka po této surovině prudce vzrostla kvůli jeho použití v bateriích pro elektromobily, čímž se kdysi tichý ostrov dostal do hledáčku mezinárodních těžařských korporací.

Greta Thunberg mezi těžaři

Weda Bay Nickel, společnost částečně vlastněná francouzskou těžařskou společností Eramet, na ostrově zahájila práce v roce 2019 a má plány na zvýšení svého úsilí v nadcházejících desetiletích. „Eramet – pokud si dokážete představit takovou podivnou věc – se považuje za Gretu Thunberg mezi těžaři. Myslí si, že jsou to dobří hoši, kteří prostě jenom těží baterie pro elektromobily,“ vysvětlil Russell.

O spolupráci s nimi v poslední době stojí německá chemická společnost BASF. Samozřejmě, že ve jménu „zelené energie“. „Je hlubokou ironií, že si tito lidé doslova říkají Lidé z lesa. A přesto jsou to oni, kdo jsou ničeni ve jménu ‚zeleného snažení‘ společnosti,“ pokračoval Russell.

Weda Bay Nickel tvrdila, že jejich těžební koncese nejsou nikde blízko pozemků obývaných nekontaktovanými lidmi. Survival International však tvrdí, že unikly interní dokumenty, které ukazují, že antropologové v minulosti varovali před přítomností lidí Hongana Manyawa v oblasti těžby a jejím bezprostředním okolí.

Věří, že stromy jsou součást jejich duší

Kmen má hluboký vztah k lesu, ve kterém žijí a na který spoléhají. Když se dítě narodí, jeho pupeční šňůra je zasazena do země vedle semen stromů. Strom, který vyroste, je zakořeněn v životě člověka a působí jako fyzické ztělesnění jeho duše. Ani tyto posvátné stromy však nejsou v bezpečí před těžbou dřeva.

Russell tvrdí, že nedávno mluvil s mužem Hongana Manyawa, jehož vlastní rodný strom byl pokácen. Řekl: „Vrátil jsem se tam loni v září a zničila ho společnost Weda Bay Nickel. Bylo to srdcervoucí. Dokážete si představit, co to znamená pro někoho, kdo věří, že jeho duše je v těchto stromech a věří, že stromy mají duši jako lidské bytosti? Je to šílené.“

Ničení okolního prostředí není jediným problémem, kterému Hongana Manyawa čelí. Jejich izolace od světa znamená, že nemají téměř žádnou imunitu vůči běžným nemocem, se kterými se pravidelně setkáváme v industrializovaném světě. To znamená, že jejich populace by mohla být snadno zdecimována infekcí.

Genocida domorodců

Epidemie je zřejmě jen otázkou času. „Můžeme mluvit o genocidě, protože tito lidé nemají imunitu vůči vnějším nemocem. Od Jižní Ameriky přes Andamanské ostrovy až po Indonésii existuje řada případů kmenů, které ztratily 50 až 99 procent své populace, případně byly zcela vymazány ze světa,“ dodal Russell.

Aby zabránili této hrozbě, členové Survival International lobují u každé společnosti, která se zabývá „zeleným byznysem“, aby se zavázala, že nebude kupovat nikl z ostrova Halmahera. A zároveň tlačí na indonéskou vládu, aby zavedla nezbytná ochranná opatření na ochranu ostrova a Hongana Manyawa.

Zdroje: redakce, survivalinternational.org, iflscience.com

KAM DÁL: Kolumbus objevil Ameriku a přivezl syfilidu. Ta likvidovala šlechtice a nevyhnula se ani komunistům.