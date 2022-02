Výzkumnice měla sex s delfínem, ten pak spáchal sebevraždu

Laboratoř Dolphin Point se nacházela v Karibiku a byla cosi jako ráj na zemi, pokud člověk miloval ryby. Unikátní budova jako ze sci-fi filmů měla nadzemní, ale i podvodní část, s prosklenými průhledy. Není divu, že Lovattovou přilákala práce právě zde, přestože neměla potřebné vzdělání.

Naštěstí ji ředitel laboratoře Gregory Bateson nevyhodil, dokonce jí umožnil pozorovat delfíny a pořizovat záznamy. Nebyla to zatím úplně vědecká práce, ale Lovatto se do ní vrhla s nadšením a brzy se ukázalo, že má pro práci s delfíny skutečný talent.

Snaha rozumět řečí delfínů

Na Dolphin Pointu se v šedesátých letech prováděl výzkum, který hledal možnost komunikace lidí s delfíny. Za celým projektem stál astronom z NASA Frank Drake, který chtěl výsledky využít pro případnou komunikaci s mimozemšťany. Výzkumné objekty tvořili tři delfíni: Pamela, Sissy a Peter. Vědci s nimi pracovali každý den s jediným cílem - naučit se s nimi komunikovat.

Jenže vědcům práce moc nešla, pokroky nebyly žádné a v týmu panovala skepse. To se změnilo s příchodem Lovatto, která byla z práce tak nadšená, že ani nechodila domů. S delfíny trávila veškerý čas, dokonce si vydupala i to, že část laboratoře byla zcela zatopená, takže výzkumníci (hlavně Lovatto), mohli trávit s delfíny 24 hodin denně. Lovattová tak začala doslova žít v jednom bytě s delfínem Peterem.

Sex a dorgy

Její život s delfínem byl velmi intenzivní a jak se ukázalo, obsahoval i sex, přesněji uspokojování Petera rukou a nejrůznější tření Peterova pohlavního orgánu o stehna Lovatto. Jak sama později uvedla, vedla jí čistě zvědavost a také snaha Petera lépe poznat a stimulovat jej pro komunikaci.

Ta se každopádně moc nedařila. Když na Dolphin Point přijel Drake a zjistil, že s delfíny se to nikam nepohnulo, rozhodl se celý výzkum ukončit. Ještě předtím došlo k jedné kontroverzní události, kdy Drake nařídil podat delfínům LSD, což mělo opět posloužit pro vědecké účely. Lovatto velmi protestovala a podařilo se jí od dávky drogy uchránit alespoň "svého" Petera. Dvě samice naopak drogu dostaly. Žádné účinky to ale na ně údajně nemělo.

Sebevražda a trauma

Po tomto posledním experimentu byla Dophin Point definitivně uzavřen a vědci stanici opustili. Delfín Peter byl převezen do vědeckého zařízení v Miami. Ovšem to mělo daleko k příjemnému prostředí Dolphin Pointu. Byly to v podstatě jen vodní nádrže v uzavřených a špatně osvětlených prostorách. Peter tam byl navíc úplně sám.

Týden po jeho převozu volali z Miami Lovatto, že Peter spáchal sebevraždu. Jde o velice vzácný jev, ale delfíni jako vodní savci jsou toho schopní. Dýchají totiž povrchový vzdušný kyslík a navíc se nenadechují automaticky jako lidé, ale musí se skutečně vědomě rozhodnout nadechnout. Peter zaplul na dno nádrže a zůstal tam. Nenadechl se a udusil se.

Lovatto celá záležitost hodně poznamenala a téměř celý zbytek života odmítala o Peterovi a veškerých událostech na Dolphin Pointu hovořit. Teprve pro dokumentární snímek "Dívka, která mluvila s delfíny" popsala, jak výzkum probíhala a co vše se na stanici událo.

Zdroj: allthatsinteresting.com

