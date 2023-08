Záhada letu MH370: Proč i den po zmizení stále vyzváněly telefony cestujících?

Jeden z nejzáhadnějších zaznamenaných leteckých incidentů moderní doby se stal 8. března 2014 – let Malaysia Airlines MH370 zmizel z radaru a ztratil se nad Indickým oceánem, pouhých 40 minut po svém vzletu z Kuala Lumpur směrem do Pekingu. Tragická událost započala hledání, které se stalo jedním z nejrozsáhlejších a nejdéle trvajících v dějinách letectví. I přesto, že uplynulo více než devět let, záhada MH370 zůstává nedořešená a plná otazníků. Tím pochopitelně dává vzniknout mnoha konspiračním teoriím.

Letoun nečekaně obrátil směr

Při zmizení letadla MH370 v něm cestovalo celkem 239 pasažérů a posádka. Úřady rychle spustily masivní pátrání, které zahrnovalo tisíce námořníků, pilotů a dobrovolníků ze zemí po celém světě. Letoun zmizel ze zorného pole nad vodami, což bylo složitější, než pátrat na pevnině. Klíčovým okamžikem byl záhadný poslední signál, který byl zachycen z letadla přibližně hodinu po jeho odletu. Ten naznačoval, že letoun obrátil svůj směr na západ, což zmátlo vyšetřovatele, protože neexistoval žádný zjevný důvod pro takovou změnu trasy.

Již brzy se začaly objevovat různé teorie o příčinách zmizení MH370. Někteří spekulovali o teroristickém útoku, ale po důkladném vyšetřování se žádné důkazy, které by tuto možnost potvrdily, nenašly. Další teorie naznačovaly selhání technických systémů, které by mohly vést k tragédii. Ačkoliv se objevily některé záznamy o poškození elektrického systému letadla, nebylo možné je jednoznačně spojit s příčinou zmizení.

Otázky stále zůstávají nezodpovězené

Jednou z nejkontroverznějších teorií je únava nebo úmyslné jednání jednoho z členů posádky. Podobně jako v případě Air France 447 existuje možnost, že jeden z pilotů nebo členů posádky se mohl dostat do stresu nebo byl psychicky narušen, což by mohlo vést k fatálním rozhodnutím. Vyšetřovatelé pečlivě prozkoumali záznamy o posádce, ale opět nebyly nalezeny žádné jednoznačné důkazy, které by tuto teorii potvrdily.

Další úvahy se zaměřovaly na možné mechanické problémy, jež by mohly vést k havárii letadla. Nicméně, veškeré záznamy o technických potížích byly velmi omezené, a tudíž se nedalo potvrdit, že by nějaký takový problém byl za zmizení odpovědný.

Nekontrolovatelný pád

Průběh pátrání byl komplikovaný také kvůli rozsáhlé oblasti, kde bylo nutné letadlo hledat. Týmy prohledaly rozsáhlé území Indického oceánu, ale většina vraku byla nalezena až několik let po zmizení, a to na pobřeží Afriky a Madagaskaru. To dalo vzniknout teoriím o nekontrolovaném letu a pádu letounu do oceánu, ale ani tato verze nebyla prokázána. A přitom i den po zmizení letadla stále vyzváněly telefony cestujících. Mohlo by se to stát, pokud by letadlo spadlo do oceánu? Pravděpodobně ne. Nebo snad jsou dnes přístroje natolik odolné? To vše jsou dnes jen pouhé spekulace.

Záhada MH370 je stále velkou zátěží pro rodiny pasažérů a posádky, kteří nikdy nedostali odpověď na otázky ohledně osudu svých blízkých. Vědecká a letecká komunita se dnes snaží zlepšit prostředky pro sledování a lokalizaci letadel, aby se snížila pravděpodobnost, že se něco podobného stane znovu. Pokud však není znám důvod, jen těžko se odstraňuje příčina...

Zdroj: wikipedia.org, irozhlas.cz, theguardian.com

