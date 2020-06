Zbečna si všiml už Kosmas, byl zde spáchán atentát na knížete Břetislava II. Své kouzlo má i Hamousův statek

Díky svému újezdu, který sahal na západ až k Plasům, se Zbečno brzy stalo hospodářsky významným centrem. Jak později uvádí kronikář Kosmas v pověsti o knížeti Krokovi, stala se tak knížecím sídlem. Díky tomu se Zbečno objevuje v řadě pověstí a nepodložených zprávách pozdějších kronikářů, kteří zachycovali osudy českých knížat. Jisté však je, že v prosinci roku 1100 zde byl spáchán atentát na českého knížete Břetislava II.

V době kolem roku 1110 byl nedaleký lovecký hrádek Křivoklát přestavěn Vladislavem I. na kamenný hrad, na který se pak začali uchylovat Přemyslovci. Zbečenský dřevěný hrádek proto začal upadat v zapomnění. Pro lovecký hvozd, někdy nazývaný zbečenský, se stále častěji užíval název křivoklátský. Křivoklát Zbečnu sice přebral část jeho lesku, ale i tak ves pokračovala jako centrum hospodářského života.

Povýšení na městečko

V 16. století se Zbečno rozrostlo natolik, že bylo králem Vladislavem Jagellonským povýšeno na městečko s trhovým právem. Nedlouho poté však následovala třicetiletá válka, která obec natolik zničila, že v ní zůstalo pouze sedmnáct obytných budov.

Zbečno se nachází v okrese Rakovník, konkrétně v údolí řeky Berounky, asi čtrnáct kilometrů jihozápadně od Kladna. Žije tu asi 559 obyvatel.

Významnou událostí v novodobé historii obce byla výstavby přehrady na Klíčavském potoce v letech 1950 - 1953. S ní souvisel následný rozmach turistického ruchu. Na katastru vsi bylo postaveno více než 400 rekreačních chat. Zbečno se tak zařadilo mezi centra turistického ruchu v regionu, kam patří až do současnosti.

Roubený statek

Hamousův statek na č.p. 22 pochází z 16. až 18. století. Postaven byl výhradně z dubového a jedlového dřeva. Po nějakou dobu sloužil i jako krčma nebo rychta. Do roku 1992 byl soukromý, od té doby je ve správě Národního památkového ústavu. Zvenku se jedná vcelku o nenápadnou stavbu, ovšem cenné jsou hlavně její interiéry.

Proti vchodu hodně zaujme černá kuchyně s chlebovou pecí. Vpravo je velká obytná místnost hospodáře a z ní se projde do malé světnice, která sloužila jako kuchyně hospodyně. V levé části budovy jsou dvě komory nad sebou. Horní komora sloužila ke skladování úrody, dolní ke skladování postrojů a nářadí. Součástí komplexu jsou i dva malé klenuté sklepy, výměnek, konírna a ovčín.

Most i kaplička

Velmi zajímavý je také most přes řeku Berounku, pojmenovaný Masarykův po prvním československém prezidentovi. Most spojuje obec Zbečno na levém břehu s nádražím na pravém břehu. Byl postaven v letech 1924 - 1925. Má tři pole (37 - 50 metrů). Cena za most se vyšplhala na částku 1,7 milionu.

Atraktivní je také kaplička "na Riviéře", která stojí na místě, kde byl 20. prosince 1100 zraněn český kníže Břetislav II. (vládl 1092 - 1100). Nejstarší syn prvního českého krále Vratislava I. se vracel z lovu na dvorec ve Zbečně. Údajně si na něj počíhal vrah jménem Lork, kterého najali Vršovci.

Kníže na následky zranění o dva dny později zemřel. Na kapli je pamětní destka s textem: "Zde byl roku 1100 zavražděn kníže český Břetislav II. od jistého Lorka najatého Vršovci, když se z lovu vracel na svůj lovčí hrádek Zbečno."

