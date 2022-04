Žena trpěla bolestmi břicha. Od porodu jí totiž v břiše rostly zuby a vlasy

Matka dvouletého syna Page Davenport začala v dolní oblasti břicha pociťovat velmi silnou bolest, která se vymykala normálu, to ale nebylo vše. Zároveň se jí změnil totiž i menstruační cyklus. Page si samozřejmě hned pomyslela, že to musí znamenat, že je těhotná, a koupila si těhotenský test.

Výsledek testu byl ale negativní, dítě tedy nečekala, ale nepříjemné problémy nepřestávaly. Nakonec se rozhodla navštívit lékaře.

V nemocnici podstoupila vyšetření ultrazvukem, které odhalilo něco, co nikdo nečekal. S děsivým zjištěním se Page rozhodla svěřit na sosiálních sítích formou videa, ve kterém vše vysvětlila.

„Není to dítě, je to něco mnohem horšího,“ řekla na začátku videa. Když ležela na lehátku při ultrazvukovém vyšetření, tak mohla lehce vidět, co přesně ultrazvuk zobrazuje na malé obrazovce vedle lehátka. Obraz jasně poukazoval na to, že se v její děloze něco nachází.

Page už si v ten moment začala myslet, že její domácí testy vyšly chybně a ona ve skutečnosti přece jen je těhotná. Její lékařka jí ale sdělila, že se o dítě nejedná. Radost tak údajně ve vteřině vystřídaly obavy.

„V ten moment jsem byla přesvědčená o tom, že to bude rakovina,“ svěřila se Page. Naštěstí se ale mýlila podruhé.

„Moje doktorka mi poté oznámila, že mám v děloze 7 cm širokou cystu, která se nazývá dermoidní cysta,“ pokračovala. V ten moment se sice Page ulevilo, když si ale našla, co přesně to znamená, tak byla v šoku. Jednalo se totiž o shluk zubů a vlasů, ty totiž v tomto typu cyst rostou. Dermoidní cysty vznikají tak, že se v děloze oddělí část tkáně během vývoje dítěte.

„Takže od porodu mého syna mi v děloze rostou zuby a vlasy,“ zhrozila se žena ve videu. „Je to tedy část mého syna, kterou si od té doby nosím s sebou,“ dodala s hrůzou v očích.

Dermoidní cysty jsou sice děsivé, ale alespoň je lze lehce odstranit. Page podstoupí nenáročnou operaci, kde lékaři cystu odstraní, a s nepříjemnými bolestmi se může rozloučit.

