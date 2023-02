Žena z farmy natáčí svůdná videa: Už tím vydělala skoro 200 milionů korun

Farmaření je vnímáno spíše jako mužská profese. Krásným ženám za volantem traktoru či kombajnu se tak daří zaujmout desetitisíce lidí, především mužů.

Slečny a dámy, které se živí farmařením, jsou údajně neustále bombardovány komplimenty, a dokonce jsou zahrnovány pozvánkami na rande. Někteří skalní fanoušci jejich příspěvků dokonce ani nepovažují rande za nutnost a rovnou je v komentářích žádají o ruku. To, zda se jedná, nebo nejedná o pouhý žert, zůstává záhadou.

Některé z „internetových farmářek“ dokonce potvrdily, že jim několik žádostí o ruku, které byly podle všechno myšleny smrtelně vážně, přišlo do soukromých zpráv.

Množství žádostí o ruku se podle žen údajně odvíjí od toho, jaký příspěvek přidají na své profily na sociálních sítích. Nejvíce zájemců o strávení zbytku života po jejich boku se totiž objevuje hned poté, co sdílejí důkaz, že se nebojí tvrdé práce. Není to ale pravidlem.

Jedna z farmářek dostala několik nabídek k sňatku v komentářích pod videem, které ji ukazuje jak tančí v bílých kovbojských kozačkách. Hned několik mužů ji pod tímto příspěvkem prosilo, aby se s nimi „usadila“.

Nápadníci krásných zemědělkyň jsou dokonce ochotni se kvůli ženám přestěhovat do jiné země, někteří z nich jsou připraveni okamžitě nasednout na letadlo, pokud by měli možnost se s nimi setkat.

Jedna z nejznámějších online farmářek, Emma Claire, dokonce ve svých příspěvcích nikdy neukázala svůj obličej. Přesto má nejspíše nejvíce nápadníků ze všech krasavic pracujících v zemědělství.

To ale není vše. Emma si svými příspěvky také dokázala vydělat neuvěřitelné množství peněz. Svůdnými příspěvky natočenými na farmě si vydělala neuvěřitelných 8,5 milionů dolarů, což v přepočtu činí asi 190 milionů korun. To vše, aniž by na sociálních sítích ukázala svůj obličej.

Za výdělek si koupila svou vlastní farmu.

Zdroj: Daily Star, TikTok

KAM DÁL: Dvojnice Jima Carreyho: Neuvěřitelná podoba se slavným hercem ji předurčila k povolání komičky.