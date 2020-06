Charismatický Jiří Adamíra až do smrti miloval ženu, která se za něj nechtěla provdat

Pouhých sedmašedesát let života dopřál osud jednomu z nejcharizmatičtějších českých herců Jiřímu Adamírovi. Jeho hluboký podmanivý hlas zní v uších již jen při vzpomínce na některou z jeho mnoha filmových a divadelních rolí. Jaký byl ale osobní život této herecké legendy, muže, který miloval ženy, ale jeho osudová láska odmítla žádost o ruku?

Z filmového plátna i televizních obrazovek známe Jiřího Adamíru především jako jedinečnou postavu aristokrata, šéfa nebo elegantního a charizmatického policejního radu Korejse z nezapomenutelného seriálu Panoptikum města pražského.

Stejně jako mělo osazenstvo seriálové "čtyřky" v úctě svého pana radu, vzpomínají s láskou na Jiřího Adamíru také herci, kteří měli možnost se s ním osobně setkat, ale i mnozí další. Ačkoliv jeho životní osudy nebyly vždy tak jednoznačné.

Ženy miloval, i když byl v mládí nesmělý

Osudovými se tomuto herci, oplývajícímu zvláštní schopností uhranout společnost svojí inteligencí, nadhledem i šarmem a přirozeně noblesním chováním, staly ženy a jeho vztah k nim. Pamětníci hovoří o stovkách žen, ale i kdyby to nebyla tak docela pravda, není tajemstvím, že Jiří Adamíra měl ženy rád a s neobyčejnou urputností je také dobýval, ačkoliv - jak sám přiznával - byl v mládí ohledně vztahů velmi nesmělý. Nutno podotknout, že později měl ty nejlepší předpoklady k úspěchu. Kromě krátkodobých vztahů ale prošel i třemi delšími partnerstvími.

O Ljubu Benešovou se popral

Po prvním nevydařeném manželství jej okouzlila Ljuba Benešová, tehdejší manželka jeho hereckého kolegy Josefa Langmilera, s nímž o ni svedl vítězný boj, manželství se rozpadlo a Jiří Adamíra vstoupil do svého druhého manželství. Zanechal přitom za sebou svého soka, s nímž se o paní Ljubu podle svědků dokonce několikrát skutečně poprali.

Jiří Adamíra se narodil 2. 4. 1926 a zemřel ve věku 67 let 14. 8. 1993. Působil mimo jiné ve Státním divadle v Ostravě, v pražském Realistickém divadle a na konci své kariéry také v Národním divadle. Televizní diváci jej znají například ze seriálů Byl jednou jeden dům, Panoptikum města pražského a nespočtu dalších filmů. Jeho dlouholetou životní partnerkou byla Hana Maciuchová.

Osudová Hana Maciuchová

Většina z nás má ale v paměti dlouholetý a spokojený vztah s další vynikající herečkou Hanou Maciuchovou, který vydržel na herecký pár téměř neuvěřitelných dvacet let, až do smrti Jiřího Adamíry.

Hana Maciuchová byla přitom již třetí hercova partnerka - svoji budoucí lásku osobně poznala v době, kdy byl její tehdejší idol stále ještě ženatý právě s Ljubou Benešovou, jejichž vztah už delší dobu směřoval ke konci. Měli spolu ale tehdy jedenáctiletého syna.

Lásce se nedalo zabránit

Jak vyprávěla sama Hana Maciuchová, neuměla si nikdy představit, že by si začala vztah se ženatým mužem nebo že by se dokonce kvůli tomu mělo rozpadnout jakékoliv manželství.

Cit, který se mezi paní Hanou a Jiřím Adamírou rozvinul díky prvnímu setkání při natáčení inscenace První radosti, ale neměl konkurenci.

I přes všechnu oboustrannou vůli zachovat se "správně", vztah se ženatým mužem ukončit, respektovat rodinu, přes několik rozchodů a návratů bylo záhy jasné, že láska zkrátka zvítězila a Jiří Adamíra s o téměř dvacet let mladší Hanou Maciuchovou prožil dvacet krásných i těžkých roků bok po boku - a to i přesto, že se za neodolatelného herce odmítla provdat. Bála se, aby se i jeho třetí manželství nerozpadlo v duchu rčení "do třetice všeho zlého".

Láska až do smrti

Skutečnost, že se nestali manželským párem, ale nezabránila tomu, aby spolu prožili plných dvacet let života. Jejich soužití by bylo jistě ještě mnohem delší, kdyby nezasáhl osud. Jiří Adamíra opustil svět ve věku pouhých 67 let, kdy prohrál marný boj s rakovinou kostí.