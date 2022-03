Ženu napadl její vlastní pes. Vše bylo zachyceno na děsivém videu

Mladá žena (25) žijící v Kolumbii si nebyla vědoma toho, že by její milovaný mazlíček byl schopný podobného chování do té doby, než ji brutálně napadl.

Její čtyřletý pitbull ji údajně napadl, když si vázala tenisky, zakousl se jí do ruky a ne a ne ženu pustit, a to i přes její hlasité výkřiky.

Žena se snažila schovat do výtahu v její budově, to jí ale nijak nepomohlo, pes ji totiž následoval do kabiny výtahu, zatímco byl stále zakousnutý do její paže. Zoufalý řev ho, zdá se, ještě více vyprovokoval, začal totiž třást hlavou ze strany na stranu a ruku "trhat".

Žena v jeden moment, pokrytá krví ze zranění, které jí pes způsobil, sebrala veškerou sílu, která jí zbyla, a natáhla se po tlačítkách ve výtahu a následně utekla z výtahu do jiné části budovy.

Ostatní obyvatelé budovy byli zprávou naprosto šokováni, nikdy prý totiž nezaznamenali, že by byl pitbull, který ženu napadl, agresivní.

Podle webu La Opinion se žena nesnažila uniknout do výtahu pouhou náhodou. „To první, co se jí při útoku honilo hlavou, bylo, že pokud zůstane v pátém patře, tak ji nikdo nezachrání.“

Podle webu útok ve zdraví přežila, ale utrpěla četná zranění a byla ihned po útoku hospitalizována.

Zvíře bude zasláno do místního ústavu, které se zabývá analýzou chování zvířat, a tamní experti rozhodnou o tom, jestli bude utraceno, nebo ne.

