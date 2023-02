Domácí osvěžovače za pár korun vyrobíte snadno z toho, co máte doma

Různé osvěžovače vzduchu jsou na chemické bázi a asi to nebude pro náš organismus to pravé ořechové. Už takhle dýcháme doma dost chemie. Proč i tady nevyužít skvělou sílu přírody?

Vyrobte si éterický olej

Dokážete si uprostřed zimy vybavit, jak úžasně voní taková lesní paseka? Podobnou vůni můžete mít i doma. Stačí jen koupit nebo si v sezoně nasušit ty správné bylinky. Ale jen tak umístěné bylinky v bytě nenadělají tolik parády, jak bychom očekávali. Nejlepší způsob, jak bylinkami provonět byt, je výroba éterického oleje. Průmyslově se tento olej vyrábí destilací, ale pro naše účely postačí jednodušší postup.

Vyberte si jakýkoli olej a sežeňte nějakou nádobu s tmavým sklem. Nasušené bylinky vložte do lahve a zalijte olejem. Vyčkejte několik dní a pak olej s příměsí bylin můžete nakapat do aromalampičky, nebo prostě do nějaké misky. Pokud milujete vůni citrusů, není nic jednoduššího než do misky s vodou nakapat pouze šťávu z citronu a položit misku na topení.

Někdy stačí jen kůra citrusů

Podobnou službu vám udělá jednoduchý trik. Na topení položte kousky pomerančové kůry. Jestliže máte raději vůni grapefruitu či mandarinky, použijte kůru z nich.

Máte-li v oblibě vůni koření, nechte v hrnečku přejít pár kousků koření – například hřebíčku – varem a poté dejte hrneček na topení. Hřebíček využijete i v létě, kdy vás začne obtěžovat dotěrný a bodavý hmyz. Hřebíček je totiž skvělým přírodním odpuzovačem hmyzu.

Provoňte byt kávou

Milujete vůni kávy? Ta je sama o sobě ideálním prostředkem na likvidaci pachů. Stačí nasypat pár kávových zrnek na talířek – ta rázem provoní byt. Pokud používáte mletou kávu, vložte ji do nějakého bavlněného sáčku a umístěte jej v bytě.

Svíčky jedině z včelího vosku

Nepoužívejte klasické svíčky s různými vůněmi. Je to někdy spíš samá chemie. To už je lepší připlatit si za svíčky z včelího vosku, který je sám o sobě aromatický. Klasické svíčky se vyrábějí z parafínu a nemusí být zrovna kvalitní. Může vás po nich bolet i hlava, protože na rozdíl od svíček z včelího vosku, který ani při hoření neprodukuje škodlivé zplodiny, ty obyčejné škodliviny produkují.

Nasbírejte si svízel vonný

Za vůní můžete také vyrazit do přírody. V lese najdete třeba svízel vonný, dříve známý pod jménem mařinka vonná. Rostlina je vhodná do směsi sušených vonných bylin. Tu si vyrobíte ze sušených bylinek, včetně máty a listů citrusu, které zakápnete levandulovým olejem.

Do směsi můžete dát podle toho, co vám vyhovuje, i badyán a skořici. Ale pozor, všeho moc škodí. Směs může být až příliš aromatická a je třeba si množství vyzkoušet.

