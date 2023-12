Lék vyrobený z lidského hovínka: Pacienta léčí bakterie odebrané ze stolice

Podáním tekutého léku do konečníku pomocí sondy mohou lékaři obnovit rovnováhu pacientova střevního mikrobiomu v dolní části trávicího traktu. Rebyota byla americkou FDA schválena pro použití u lidí ve věku 18 let a starších, kteří byli nedávno léčeni na opakované infekce bakterií Clostridioides difficile (C. diff). Ta může rychle napadnout střevo, pokud se naruší normální mikrobiom – například v důsledku užívání antibiotik.

Nejvyššímu riziku infekce čelí lidé ve věku 65 let a starší, lidé s oslabeným imunitním systémem a lidé, kteří nedávno pobývali v nemocnici nebo pečovatelském domě. Jak se C. diff množí ve střevě, bakterie uvolňují toxiny, které vyvolávají průjem, bolesti břicha, horečku a zánět tlustého střeva (kolitidu). Podle FDA mohou někdy infekce vést k selhání orgánů, a dokonce ke smrti.

Lék všechno změnil

Odhaduje se, že C. diff způsobí v USA asi půl milionu infekcí ročně a asi 1 ze 6 pacientů, u kterých se infekce rozvine, ji dostane znovu během dvou až osmi týdnů po uzdravení. Tyto opakující se infekce lze léčit antibiotiky, ale léky ne vždy fungují proti agresivním kmenům C. diff odolným vůči antibiotikům, a co víc, mohou dále narušit mikrobiom a někdy infekci zhoršit, jak uvádí The Scientist. Aby se lékaři dostali k základní příčině problému – tedy nevyváženému střevnímu mikrobiomu – stále častěji se obracejí na takzvané fekální transplantace mikroflóry.

Tyto transplantace, které byly dříve považovány za experimentální léčbu FDA, zahrnují přenos dárcovské stolice do pacientova střeva pomocí kolonoskopie, klystýru nebo pilulky. Ne vždy ale byly dostupné. Což Rebyota změnila, protože je k dispozici ve velkém. V poslední fázi klinické studie snížila léčba jednou dávkou počet opakovaného návratu C. diff o 29,4 % během osmi týdnů po léčbě antibiotiky ve srovnání s placebem.

Vedlejší účinky

„Schválení Rebyoty je pokrokem v péči o pacienty, kteří mají opakující se infekci C. difficile,“ uvedl v prohlášení doktor Peter Marks, ředitel Centra pro biologické hodnocení a výzkum FDA. „Jako první produkt fekální mikrobioty představuje důležitý milník, protože poskytuje další schválenou možnost, jak zabránit opakující se nemoci.“

Nejčastějšími vedlejšími účinky přípravku Rebyota jsou uváděny bolest břicha, průjem, nadýmání, plynatost a nevolnost. A přestože jsou darované výkaly pečlivě vyšetřovány na patogeny, léčba s sebou nese určité riziko přenosu infekcí a může také obsahovat potravinové alergeny, jak uvedla FDA. Přesto pozitiva podle všeho nad negativy převažují.

Zdroje: redakce, livescience.com, The Scientist, STAT, FDA

