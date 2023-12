Smrt je krásná, úžasná! Co viděli lidé, kteří zemřeli a zase se vrátili?

Od narození směřujeme k posledním okamžikům našich životů. Ale co se stane, co bude, až ta chvíle přijde, co uvidíme? Klišé v podobě bílého světla či světýlek na konci tunelu můžeme klidně nechat odpočívat. Během posledních několika let totiž odborníci získali několik fascinujících poznatků o tom, co se děje v mozku, když se naposledy nadechneme.