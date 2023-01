Nákupní seznam zahrádkáře: Co si obstarat, než začne sezona

Zima se krátí a většina zapálených zahrádkářů už nadšeně vyhlíží jaro. Příprava je ale základ. Nejen, že vás na jaře nic nepřekvapí, ale také ušetří spoustu času a nervů. Připravili jsme pro vás manuál nezbytností, které budete potřebovat.

Kelímky a nádobky na předpěstování

Pořádná zásoba je základ! Sbíráme po celý rok kelímky od jogurtů, květináčky od sousedů a na nádoby se můžeme zeptat i v supermarketech a hobbymarketech. Leckdy najdeme květináčové poklady u žlutých popelnic na recyklaci.

Květináče a truhlíky

Plastové i keramické, nikdy jich není dost. Pokud vás nebaví zalévání, zainves­tujeme do samozavlažova­cích květináčů.

Výsevní substrát

Kdo si chystá předpěstovat sazeničky, bude potřebo­vat výsevní substrát, který je lehoučký a s menším obsahem živin. Můžeme si ho i namíchat sami doma*.

Substrát

Hodí se na větší sazeničky, které potřebují mít u kořín­ků už více živin. Ani do truhlíků a květináčů se bez něj neobejdeme. Můžeme si ho ale vyrobit i sami smícháním kompostu a zeminy.

Hnojivo

To, co si rostlinky z půdy berou, my musíme zase vracet. Vybírejme nejlépe hnojivo organické, které má v sobě nepostradatelnou humuso­vou složku. Ideální je organické hnojivo s obsahem zralého hnoje.

Rostlinkám bude dodávat živiny pozvolně a rovnoměrně po celou sezonu. Skvělý je také kvalitní kompost. K rych­lému dodání živin můžeme použít rostlinné jíchy či zkvašené slepičince, při podzimním hnojení zas sáhneme po čerstvém hnoji či kompostu.

Teploměr

Hodí se při předpěstování sazeniček. Ke klíčení potřebují vyšší teploty a pak šup s nimi do chládku, aby se nevytahovaly.

Rukavice

Na nich rozhodně nešet­říme a koupíme si takové, které nám sedí jak ulité. Nechcete mít přece hlínu za nehty při pondělní prezentaci.

Rozprašovač

Abychom malá semínka a pidisazeničky nevyplavili, potřebujeme rozprašovač. Hodí se nám i na probiotické postřiky nebo ošetření proti plísním a škůdcům.

Označovátka a zapichovátka

Často podceňovaná položka, která nám ale ušetří mnohé strasti. Zanedlouho už totiž nevíme, kam jsme vyseli dlouho klíčící petržel a jaké odrůdy rajčat jsme v obchodě nakonec vybrali. Stačí dřívka od nanuku po dětech.

Lopatku

Bez lopatky ani ránu, povinná výbava všech zahradníků.

Konve

Vždycky se hodí mít při ruce malé i velké konve, které strategicky rozmístíme po zahradě. Tedy pokud nemáte automatickou závlahu. Ale i tak se konev vždy hodí.

Kýble a kyblíčky

A to všech velikostí! A čím více, tím lépe, protože jsou vždy nedostatkovým zbožím.

Nůžky a zahradnické nůžky

Bez nich se neobejdeme. Zkontrolujeme, jestli jsou pořádně ostré, abychom rostlin­ky nepižlali.

Provázky

Ve výbavě by neměl chybět jutový prová­zek, který je skvělý na sezonní navazování rajčat či okurek. Na podzim stačí jen škubnout a provázek se sám přetrhne. My nepotřebujeme nůžky a juta může putovat bez starostí do kompostu. Pořiďte si ale i umělý provázek, bude se hodit tam, kde má přečkat bez úhony po celý rok.

Motyku a motyčky

Velkou i malou motyčku do ruky je rozhodně dobré mít. Pomůže nám proti plevelům a načechrá půdu kolem rostlinek, aby lépe přijímala vodu a živiny.

Hrábě

Kovové hrábě jsou nutnost, bez nich hroudy na záhonku neurovnáme. Na hrabání listí jsou zas dobré hrábě lehké a s širším záběrem.

Přírodní probiotika pro rostliny

Samozřejmě je potřeba sáhnout po probiotikách upravených na míru právě rostlinám. Díky nim rostliny lépe zakoření, dokáží využít mnohem víc živin z půdy, více porostou i pokvetou a dokážou se lépe bránit nemocem, škůdcům i výkyvům počasí. Díky lepší výživě je úroda větší, zdravější a chutnější.

Probiotika také zpomalují šíření chorob i jejich intenzitu, takže můžete snížit nebo úplně vynechat pesticidy na ochranu rostlin. Probiotika zkrátka představují moderní a ekologický způsob, jak jednoduše aktivovat přírodní principy pro radost ze zahradničení a dopřát si bohatou úrodu bez chemie.

Jak si namíchat výsevný substrát doma

1. Jeden díl kokosových vláken nebo zeminy z krtinců pro odlehčení, případně jemné štěpky z listnatých dřevin. Výborné vlastnosti má i rašelina, ale protože se jedná o neobnovitelný zdroj, raději vybereme zelenější alternativu.

2. Jeden díl kompostu pro výživu a rozmanitější půdní mikroflóru.

3. Jede díl písku nebo perlitu, který substrát krásně provzdušní.

4. Užitečné mikroorganismy pro bohatou půdní mikroflóru, potlačení patogenů a lepší růst rostlin.

5. Všechny díly dobře promíchejte a doplňte v poměru 1:1 se zahradnickou zeminou.

Zdroj: zahrádkáři Jarmila Kalivodová a Ivan Novotný

