Pořizujeme fotovoltaiku: Jak nenaletět podvodníkům a co můžete opravdu čekat?

Celkově se dá akce „nákup fotovoltaiky“ rozdělit zhruba do tří nejdůležitějších fází: administrativa, instalace a znovu administrativa. Ve skutečnosti ale celý proces začíná ještě dřív (tedy aspoň podle optimálního scénáře).

Pokud teprve stavíte, případně pokud rekonstruujete starší dům, vyplatí se myslet na fotovoltaiku s předstihem. V takovém případě bude výběr instalační firmy až krokem číslo dva. Cesta k vlastní elektrárně by totiž ideálně měla začít přípravou domu.

U novostaveb, případně komplexních rekonstrukcí, se dá maximum věcí vyřešit předem. Instalace elektrárny je pak o to jednodušší. Základem je vyřešení prostupů mezi střechou, technickou místností a rozvaděčem (buď prázdnými husími krky, případně rovnou včetně kabelů). Díky tomu se při samotné instalaci nemusí vrtat a není nutné vést kabely lištami po fasádě.

„My k tomu účelu posíláme na vyžádání dokument stavební připravenosti, podle kterého se dají dopředu vyřešit veškeré parametry – bez ohledu na to, jestli se nakonec elektrárna nainstaluje, nebo nikoli. Prostupy mohou zůstat připravené, i kdyby se nakonec majitelé nemovitosti rozhodli elektrárnu si nepořídit,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti, která se instalací FVE zabývá.

Pokud se s fotovoltaikou počítá od samého začátku, je dobré tomu dopředu přizpůsobit také orientaci střechy a ideálně i její sklon. Část střechy, kde by měly být panely – tedy buď jižní, případně východní/západní stranu – je dobré „nerozbíjet“ komíny, anténami, vikýři apod. Jednak proto, aby bylo kam umístit panely, jednak aby na ně pak žádné z těchto překážek nevrhaly stíny. Sebemenší zastínění totiž podstatně snižuje výkon elektrárny.

Pokud máte rovnou střechu, je klíčové počítat s tím, aby byla pochozí a měla dostatečnou nosnost. Musí totiž unést nejen panely, ale i konstrukci, na kterou se umisťují. A také techniky, kteří fotovoltaiku instalují. „Někdy není problém se samotnou nosností, ale může nastat komplikace kvůli střešní izolaci, která je na takovou zátěž příliš měkká. Vyplatí se tedy raději trochu připlatit za pevné izolace, které snesou i zátěž,“ doporučuje Jaroslav Šuvarský.

U starších domů klidně nechte přípravu prostupů na odbornících, instalační technici si poradí. Co se ale rozhodně vyplatí udělat dopředu, je kontrola stávajících elektroinstalací. „Elektroinstalace ve starých domech někdy bývají až život ohrožující. O to víc nás překvapuje, když zákazník neváhá zaplatit půl milionu za fotovoltaiku, ale má problém investovat 20 000 do nového rozvaděče,“ zamýšlí se Šuvarský a pokračuje: „Osobně doporučuji u starších domů ještě před objednáním fotovoltaiky pozvat domů revizního technika, který pomůže připravit elektroinstalace. Například nahradí hliníkové rozvody, které v čase měknou a mohou způsobit požár, a vymění bakelitové jističe nebo staré šroubovací pojistky z poválečného období.“

Výběr správné instalační firmy

Tady platí okřídlené „když dva dělají totéž, není to totéž“. Vzhledem k boomu posledních let se na trhu objevila spousta nových instalačních firem, ovšem jak dosvědčují například nedávné reportáže pořadu Černé ovce, zdaleka ne každá firma skutečně doručí, co slíbí. Proto vybírejte důsledně.

Nejoblíbenější vyhledávače mají spoustu možností, jak vás navést na firmy, které stojí za pozornost. Prvním vodítkem může být hvězdičkové hodnocení. Zadáte-li do vyhledávače název vybrané firmy, v pravé části obrazovky se vám zobrazí okno se základními údaji, včetně hvězdičkového skóre. Čím víc hvězdiček, tím vyšší kvalita.

Hned vedle hvězdičkového hodnocení najdete link na detailnější recenze. Hodnotit můžete nejen jednotlivé komentáře, ale i to, jak a jestli vůbec na ně firma reaguje.

Když si takto nastavíte základní síto, brzy vám v něm zůstane několik finalistů. U těch má smysl prozkoumat webové stránky. Jsou totiž výkladní skříní každé společnosti. Grafika i uvedené informace by měly být přehledné a dobře strukturované. Pokud máte problém najít třeba kontakty, ceny, fotky z realizací, je to výrazný varovný signál. Pokud firma nemá web vůbec, eventuálně je zřejmé, že poslední aktualizace proběhla za krále Klacka, pryč od ní. Tohle nebudou profesionálové.

Abyste nekoupili zajíce v pytli, podívejte se také na sociální sítě – třeba Facebook nebo YouTube. Rozhodně se vyplatí ověřit i to, jestli preferovaná firma opravdu působí ve vašem regionu a zda není v problémech. „Velmi dobře vás může nasměrovat, jak se o preferované firmě mluví v médiích. Google má na to opět velmi užitečný nástroj: stejně jako umožňuje vyhledávat v obrázcích, nákupech nebo mapách, můžete si kliknout i na záložku Zprávy a okamžitě máte jasno,“ radí Jaroslav Šuvarský.

Od konzultace k objednávce

Poté co zúžíte výběr na několik málo společností, oslovte je napřímo s konkrétní poptávkou. Kvalitní firma reaguje v řádu několika dnů. Seriózní obchodní zástupce by vám měl umět odpovědět na základní otázky týkající se nastavení technologie a měl by umět doporučit, jestli se pro váš dům hodí sestava s takovým nebo makovým počtem panelů. Rozhodně by ale neměl doporučovat ideální řešení už ve druhé větě.

„Návrh sestavy se vždy musí odvíjet od velikosti domu a jeho energetické náročnosti. Zásadní je i orientace střechy. Bez těchto údajů těžko někdo může odhadnout, co je pro daný dům nejlepší. Univerzální řešení bohužel neexistuje, vždy totiž záleží i na životním stylu dané rodiny,“ upozorňuje odborník ze společnosti S-Power Energies.

Jakmile si všechny tyto otázky vyjasníte, měl by být obchodní zástupce schopný připravit orientační kalkulaci, na základě které se můžete rozhodovat. Ta by měla obsahovat také informaci o výši dotace, kterou na podporu projektu můžete čerpat z programu Nová zelená úsporám. Aby veškeré údaje v kalkulaci byly relevantní, obchodní zástupce se zpravidla vypraví na místo i na osobní obhlídku.

Papíry a razítka

Jakmile si ujasníte, co přesně chcete a která instalační firma je pro vás ta pravá, přichází fáze přípravy smlouvy. S tím se obvykle pojí úhrada zálohové faktury, obvykle kolem 50 % celkové částky. Následuje vyřizování nezbytné administrativy, přičemž klíčové je odeslání žádosti o připojení budoucí fotovoltaické elektrárny k distribuční síti. Tuto žádost by za vás měla vyřizovat instalační firma.

„Jde o zásadní moment. Zatímco dřív s připojováním k distribuční síti nebyl problém, v současné době už je v některých lokalitách tolik fotovoltaik, že místní síť naráží na své limity a distribuční společnosti některé žádosti o připojení zamítají. Takové situace pak mívají tři možné scénáře: odstoupení od smlouvy spojené s vrácením zálohy, snížení plánovaného instalovaného výkonu elektrárny na hodnotu, kterou je distribuční společnost schopná akceptovat, nebo připojení fotovoltaiky v tzv. zjednodušeném režimu, který neumožňuje přetoky do sítě. Z toho pak plynou určitá omezení,“ vypočítává Jaroslav Šuvarský.

V tomto bodě se hodí upozornit, že na trhu se bohužel objevily i společnosti, které nejdříve instalují, a teprve poté žádají o povolení. Někdy tak z toho ve výsledku vznikne nepříjemná situace, kdy má rodinný dům na střeše sice rychle nainstalovanou elektrárnu, ale ta mu je ve výsledku k ničemu, protože ji nemůže připojit k síti.

Pokud vše proběhne bez komplikací a distribuční společnost plánované fotovoltaice udělí souhlas, může se instalační společnost pustit do přípravy detailní projektové dokumentace (tu také schvaluje distribuční společnost) a zajištění veškerých technologií.

Instalace

Jakmile se podaří odbavit veškerou administrativu, konečně přichází na řadu instalace. Obvykle se termíny pohybují do čtyř měsíců od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy.

Samotná instalace nebývá nijak náročná, zejména pokud je na to dům dopředu připraven (viz bod 1). Ale i když nic dopředu připraveno není, technici si umí poradit a vymyslí optimální způsob, jak svést kabely ze střechy do technické místnosti, kam se umístí střídač a baterie.

Instalace střešních panelů obvykle u rodinných domů zabere dva dny. Vy se nemusíte o nic starat, technici mají veškeré nářadí, a pokud si vyberete kvalitní firmu, po instalaci po sobě i uklidí a vše začistí. To platí i pro elektroinstalace v domě. Za pár dní zkrátka bude hotovo, aniž by váš dům jakkoli utrpěl, případně aniž byste si pak museli objednat firmu na generální úklid.

S montáží se obvykle pojí i úhrada druhé poloviny částky za celé dílo. V tento moment zdánlivě máte vyhráno. Ovšem mít fotovoltaiku na střeše ještě neznamená začít hned využívat zelenou energii. Stále ještě zbývá vyřídit pár administrativních záležitostí.

Dotace a uvedení do provozu

Jakmile je fotovoltaika na střeše a připravená ke spuštění, odešle instalační firma distribuční společnosti žádost o tzv. první paralelní připojení výrobny. Jakmile distribuční společnost zkontroluje, že všechny náležitosti jsou v pořádku, přijede její technik vyměnit elektroměr. Teprve od tohoto okamžiku je možné uvést fotovoltaiku do provozu.

Pokud se jedná o fotovoltaiku, která splňuje parametry dotačního programu, a vy instalační společnost zplnomocníte k tomu, aby za vás dotaci vyřídila, pak v této chvíli firma odešle žádost o dotaci NZÚ. „Vyřízení se zpravidla obejde bez komplikací. Klientovi tak za pár týdnů přistane na účtu domluvená částka, která tvoří až 50 % celkové ceny. Pokud by se náhodou stalo, že NZÚ proplatí pouze část dotace, případně ji z nějakého důvodu zamítne, jsme připraveni dotaci vyplatit ze svého, což garantujeme dokonce ve smlouvě. Za celou historii naší společnosti k tomu ale došlo jen v jednom případě,“ shrnuje odborník.

Servisní prohlídky

Po spuštění fotovoltaiky už vlastně není třeba se o nic starat. Součástí profi řešení je i monitoring, kde je přesně vidět, kolik energie fotovoltaika v danou chvíli vyrábí. Díky tomu získáte dokonalý přehled, jestli vše funguje, jak má.

Celá technologie je prakticky bezúdržbová, dokonce ani v zimě není nutné jakkoli o panely pečovat. Čistě preventivně je vhodné jednou za pár let pozvat techniky, aby systém zkontrolovali. Kdyby došlo k poruše, jakékoli záruční opravy řeší instalační společnost. I proto je dobré vsadit na stabilní firmu, u které je větší pravděpodobnost, že bude fungovat i dalších 20–25 let – a nikoli pouze během solárního boomu.

