Začíná nový astrologický rok: Slunce vstupuje do znamení Berana, přináší jedinečnou šanci začít znovu

Právě v období zadumaných a někdy až depresivních Ryb jsme některé hodnoty v partnerských vztazích přehodnocovali. A bylo to období vskutku intenzivní. Někteří přišli na to, že jejich největším nepřítelem jsou právě oni sami. Jiní na to, že nežijí ve vztahu, který by jim ještě přinášel něco pozitivního. Další zase, že se jim ze života naprosto vytratila dětská radost. Jakkoliv to zní depresivně, právě toto období bylo pro začátek roku naprosto nezbytné. Vždyť právě na čistém stole se nejlépe najíte, co myslíte?

Pusťte otěže, které vás drží zpátky

Beran značí novou energii. Toužebnou, s odvahou dotáhnout vše tam, kde toužíme spočinout na vrcholu. Ačkoliv se právě v tomto období snadněji zapleteme do hádek a sporů, budeme velmi úspěšní v rozhodování a boji o místo na slunci. Beran je totiž velmi svéhlavý a jakákoliv omezení všeho druhu se mu příčí. Pokud vás tedy v tento čas někdo požádá o pomoc a bude to mimo vaše možnosti, velmi snadno ho odmítnete.

Nadále nebudete mít potřebu dokazovat druhým, že za něco stojíte. Zatoužíte být dobří jen sami pro sebe. Pracovní příležitosti k vám budou na přelomu března a dubna přicházet velmi jednoduše, stačí nechat život plynout. Právě ty otěže, které pomyslně držíte už od ledna, brání té pravé příležitosti, aby získala na intenzitě.

Beraní nadřazenost může být problém

Dejte si však pozor na to, jak mluvíte s ostatními. Můžete to myslet sebevíc dobře, pokud je ale ve vašich slovech cítit opovržení nebo snad nadřazenost, druzí vás nebudou následovat. Právě Berani mají často problém lhát, a tak říkají pravdu přesně tak, jak ji cítí. Druzí to však v jejich podání vnímají velmi negativně.

Do všeho jdou ale po hlavě a velmi snadno se zamilují. I proto nás v následujících týdnech bude provázet velmi silná energie, která pronikne do všech oblastí.

Nový astrologický rok je tu

Ještě něčím je však Beran unikátní. Jde o první znamení zvěrokruhu, spolu s ním tak startuje nový astrologický rok. Je analogií temperamentu, odvahy i životní síly. Přinese touhu bojovat, objevovat a pečovat o svou vnitřní sílu. Dá nám šanci na nový začátek, který zcela předčí jakákoliv očekávání.

Pokud chcete podpořit začátek nového období, nezapomeňte v pondělí zapálit bílou svíci, pod kterou umístíte papírky, na které jste si napsali své přání. Svíci byste měli nechat hořet minimálně jednu hodinu, a to proto, že Beran je prvním znamením. Jednička je pro kouzla spojená s tímto znamením velmi důležitá. Neopomíjejte ani meditaci, ta je během změny znamení velmi silným nástrojem.

