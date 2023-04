Pracujete na zahrádce? Pozor na tyto situace, které mohou ohrozit váš zrak

Příroda začíná rozkvétat a k životu se probouzí nejen rostliny, ale i živočichové. Včetně hmyzu, který vám při zahradničení snadno vlétne do oka. Stejně jako drobná muška ovšem může způsobit neplechu jakákoliv nečistota – například kousek listu ze stromu, hlína a podobně. A co v takovém případě dělat? „V žádném případě si oko nesmíte začít mnout nebo třít!“ varuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha. Tělísko odstraňujte z oka například čistou vatovou tyčinkou nebo okrajem kapesníku, který předtím navlhčíte v čisté vodě. „Nikdy ovšem ne tvrdým nebo nesterilním předmětem. Na závěr oko vykapejte borovou vodou nebo očními kapkami,“ radí MUDr. Valešová.

Pozor na špinavé ruce

Je vhodné si při práci na zahrádce chránit oči ochrannými brýlemi, které zabrání úrazům. „Ale zapomínat bychom neměli ani na pracovní rukavice. Velké procento poranění oka spočívá v tom, že si potřísněnýma rukama bezmyšlenkovitě oči promneme,“ upozorňuje MUDr. Valešová. Zvláště, pokud se pokoušíte vyndat z oka cizí předmět, ať už sobě nebo druhé osobě, je nezbytné si v první řadě důkladně omýt ruce. Ideálně teplou vodou a mýdlem. Až pak se pusťte do ošetřování oka.

Postřiky a hnojiva mohou ohrozit zrak

A na důkladné umytí rukou nezapomínejte ani v případě, že manipulujete s různými postřiky proti škůdcům, zahrádkářskými hnojivy, čistícími prostředky, jako je například Savo, a dalšími chemikáliemi. Stačí neopatrné promnutí oka potřísněnou rukou a na problém je zaděláno! Obezřetní buďte také při natírání zahradního nábytku, práci s louhem, vápnem či maltou. A co když se vám dostane chemikálie do oka? Co nejrychleji vyhledejte vodovodní kohoutek! „Zasažené oko vyplachujte proudem studené vody alespoň 15 minut směrem od vnitřního koutku ven. Důkladnost výplachu nepodceňujte! Zejména louhy jdou vypláchnout velmi špatně a rozsah poškození oka se může projevit až za několik dní,“ varuje MUDr. Valešová a doporučuje: „I po důkladném vypláchnutí stejně raději vyhledejte lékařské ošetření.“

Trnem v oku...

Staré známé přísloví praví, že když jste někomu trnem v oku, překážíte a jste na obtíž. Trn v oku je ovšem nejen obtěžující, ale i nebezpečný! Pokud zůstane zaseknutý, nevyndávejte ho! „Pozor, pokud zjistíte, že je těleso v oku hluboko zaseknuté, nikdy se nesnažte odstranit je násilím. Raději oko překryjte sterilním obvazem a vyhledejte pomoc lékaře,“ radí Lucie Valešová. Platí to i v případě, že se v oku zasekne například tříska při sekání dříví, anebo jestliže se vrhnete na domácí kutění a odlétne vám do oka ocelová špona, odštěpek při broušení či řezání kovu či drobné střípky skla.

Hráběmi do hlavy

Nešikovné stoupnutí na ležící hrábě tak, že se držadlo silou vymrští a zasáhne člověka přímo do hlavy – vypadá to jako legrační scénka ze skeče Charlieho Chaplina, v realitě ovšem podobná situace příliš vtipná není. Zvláště, pokud dřevěná tyč zasáhne oko! V takovém případě na nic nečekejte a zamiřte co nejdříve k očnímu lékaři. „Nevyplácí se podcenit pohmoždění oka či závažnější úraz, kdy dojde ke krvácení do sklivce nebo pohmoždění sítnice,“ varuje MUDr. Valešová. „Oko totiž může vyvolat takzvaný autoimunitní granulomatózní zánět. Což znamená, že imunitní systém člověka napadá druhé, nepoškozené oko, a může dojít k vážným komplikacím, až ke slepotě.“ Nejlepší je ale samozřejmě prevence – nenechávat hrábě jen tak poházené v trávě, ale ukládat je vždy na místo. Můžete si vytvořit přehledný držák na veškeré pracovní náčiní.

Ach, ty alergie!

Ačkoliv je jaro krásné roční období, pro alergiky může být práce na zahrádce vykoupená rýmou, kýcháním a oteklýma očima v barvě podobné očím angorského králíka. „Oční alergie neboli alergická konjuktivitida je důsledkem poruchy imunitního systému. Naše oči při ní reagují na alergeny, jako je například pyl, plíseň, srst zvířat nebo roztoči. V momentě, kdy se alergeny dostanou do očí, způsobí podráždění oční spojivky, která se zanítí. Oči začnou svědit, pálit nebo opuchat,“ popisuje MUDr. Valešová příznaky zánětu spojivek. Tady už ochranné brýle nepomohou, ale je důležité mít pod alergii pod kontrolou. Nezbývá, než navštívit alergologa a na základě jeho doporučení zahájit účinnou léčbu. Pokud možno se také vyhýbejte kontaktu s alergenem – alespoň v měsících, kdy je „váš“ alergen nejsilnější. Pylovou předpověď můžete sledovat na www.pylovasluzba.cz.

Sluneční brýle to jistí

Jarní sluneční paprsky mohou být zrádné a v mnoha případech končí spálenou pokožkou. Až se vydáte na zahrádku, nezapomínejte nejen na používání opalovacího krému s ochranným UV faktorem, ale také nasaďte sluneční brýle, jelikož neviditelné záření může způsobit zánět rohovky či spojivek. To se projevuje bolestí v očích, slzením, světloplachostí až neschopností otevřít oči. V případě těchto obtíží je nutná návštěva oftalmologa a následná léčba. Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní a aby byl zrak chráněn před UV A i UV B zářením. Doporučuje se UV 400. Aby brýle propouštěly co nejméně UV paprsků, měly by mít velká skla – sluneční záření se odráží od okolního prostředí, takže dobře padnoucí brýle chrání zrak před účinky ostrého slunečního svitu i před odrazy z různých stran. A koneckonců, i sluneční brýle ochraňují oko před mechanickým poškozením, nečistotami nebo nechtěným potřísněním od chemikálií...

V lékárničce zahradníka by nemělo chybět: