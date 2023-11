Psychedelika snižují depresi a úzkosti. Mohla by řešit léčbu poruchy příjmu potravy

Sarah Kelley bylo 14 let, když poprvé začala cítit nezvladatelnou potřebu řešit to, jak vypadá. Omezila jídlo a každý den běhala několik kilometrů. „Měla jsem chvíle, kdy to se mnou bylo dost špatné. Ovlivnilo to mé schopnosti fungovat,“ říká pro Smithsonian Magazine. Teprve po prvním ročníku vysoké školy se Kelley poprvé léčila z anorexie. Strávila sedm měsíců v programu pro takto nemocné lidi.

Recidiva přišla brzy

Několik let pak úspěšně bojovala, až v roce 2019 přišla vážnější recidiva. Probouzela se kolem čtvrté hodiny ráno, před prací šla běhat. K jídlu si nedala skoro nic, a jakmile se vrátila domů, zase obula tenisky a šla na sobě makat. „Byla jsem posedlá, nešlo si pomoci,“ uznává dnes. Zanedlouho se objevil šelest na srdci.

Tehdy jí její terapeut řekl o projektu, který využívá práci s ketaminem a který by měl pomáhat lidem, jako je ona. Dnes už existuje jasná studie. „Šla jsem do toho. Nevěděla jsem, co dělat jiného,“ říká dnes čtyřiatřicetiletá žena. „Chtěla jsem se uzdravit, ale byla jsem hodně vyděšená.“ Přitom potenciál psychedelik řešit problémy duševního zdraví byl poprvé realizován kolem 50. let 20. století. V té době bylo ale od dalšího výzkumu upuštěno.

Covid-19 byl problém

Až v roce 2000 se výzkumníci z Johns Hopkins Medicine stali prvními, kteří obdrželi souhlas k obnovení výzkumu psychedelik v USA. Od té doby zjistili, že psilocybin může pomoci dlouhodobým kuřákům přestat kouřit, snížit úzkost související s rakovinou a zmírnit velkou depresi.

Psychedelická terapie poruch příjmu potravy je další palčivý problém, který si žádá řešení. Poruchy příjmu potravy mají druhou nejvyšší úmrtnost mezi všemi poruchami duševního zdraví a jedno z pěti úmrtí na anorexii je důsledkem sebevraždy, uvádí National Eating Disorders Association.

„Je to velmi nebezpečná nemoc,“ říká Anne Marie O’Melia, lékařka a ředitelka Eating Recovery Center. „Výskyt poruch příjmu potravy se s pandemií covidu-19 zásadně zvýšil,“ dodává. Rostoucí izolace a čas strávený na sociálních sítích – v kombinaci s nižším počtem návštěv lékařů a menším přístupem k poradenským poradcům – měl bohužel zásadně negativní důsledky.

Léky na anorexii chybí

Vzhledem k tomu, že poruchy příjmu potravy se často vyskytují současně s jinými zdravotními problémy, jako je úzkost, trauma a deprese, je léčba těchto stavů obzvláště komplikovaná. „Neexistují žádné léky schválené FDA na anorexii. Máme pouze jeden na bulimii a jeden na záchvatovité přejídání,“ říká Reid Robison, psychiatr a ředitel společnosti Numinus. Potřeba mít lék je tak evidentní.

Bylo prokázáno, že psychedelika zlepšují kognitivní flexibilitu, stimulují neurogenezi (nebo budují nové cesty v mozku) a prolomí rigiditu a kontrolu, které jsou prubířskými kameny poruch příjmu potravy – potenciálně urychlují proces hojení. Studie zveřejněná v Journal of Psychopharmacology také poznamenala, že užívání těchto látek významně snížilo psychické rozrušení a sebevražedné myšlení.

Nemocný vidí věci jinak

„Klient vstupuje do toho, čemu říkáme neobyčejný stav vědomí, kde může vidět věci z nové perspektivy, možná má nějaký náhled na cestu vpřed, má zkušenost,“ říká Robison. „To, co následuje, nazýváme stav neuroplasticity nebo větší otevřenost vůči terapii, větší schopnost utvářet své vzorce. Myslím, že to má potenciál být jednou z největších inovací v léčbě poruch příjmu potravy za mnoho let,“ dodal odborník.

Využití psychedelik při terapiích tak zřejmě poroste. V roce 2019 byl v USA nosní sprej Spravato schválen pro léčbu deprese, úřady také daly zelenou studování potenciálu psychedelik, jako je psilocybin, LSD a MDMA.

