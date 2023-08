Rakovina je volba a Dušek měl pravdu? Podívejte se, co na to říkají lékaři

Není to tak dávno, co za své názory dostal herec Jaroslav Dušek nejen na internetu a sociálních sítích pořádné „kapky“. Jeho slova o tom, že rakovina je volba a člověk na ni umírá proto, že nechce žít, vyvolala šok. Naprosto právem. Zároveň ale říkal, že životní styl a vůbec způsob života může výskyt nemocí ovlivnit.

Stres, vyčerpání a další nám ubližuje

V tomto však měl i podle mnoha odborníků pravdu. „Velkou částí dokážeme své zdraví ovlivnit, včetně vzniku rakoviny – ať už zdravým životním stylem, nebo pozitivním přístupem k životu jako takovému. Všeobecně řečeno je pozitivní přístup k životu a pozitivní myšlení důležité. Bylo prokázáno, že velká část nemocí má tendence se objevit u osob trpících chronickým stresem, vyčerpáním a podobně. Například infarkt myokardu v mladším věku je typicky nemoc vyššího managementu,“ řekl pro Čtidoma.cz Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., plicní lékař, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy ve FN Brno.

Nejčastější příčinou úmrtí jsou u nás kardiovaskulární onemocnění, nemoci srdce a cév. „Celkově za tím stojí v pozadí metabolický syndrom, což je abdominální obezita, vysoký tlak, porucha glukózové tolerance nebo dyslipidémie. Nicméně největší „zbraní“ proti této nemoci je strava,“ vysvětluje nám PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Některým nemocem můžeme předcházet

„Kdo chce snížit riziko problémů se srdcem, měl by se soustředit na to, aby byla jeho strava bohatá na tučné ryby, rozpustnou vlákninu a zeleninu a ovoce. Snědením kousku zeleniny nebo ovoce ke každému jídlu snížíte riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění o 27 %,“ upozorňuje Hlavatá.

Důležité podle ní je, abyste přiměřeně kombinovali živočišné (máslo) a rostlinné tuky (například olivový olej). „Prevenci nemocí srdce a cév si můžete užívat. Vyžaduje totiž také díky vysokému obsahu vitamínů E, B, hořčíku, draslíku a vlákniny konzumaci ořechů nebo občasné zařazení sklenky vína a hořké čokolády do vašeho jídelníčku. Pomáhá i pití čaje. Je dobré sledovat, co si kupujete. Dnes už musí být na všech výrobcích vyznačeno, co obsahují. Takže nemůžete sáhnout vedle.“

Jak na zvýšený cholesterol

Cholesterol si udržíte ve správné hladině díky mléku a mléčným výrobkům. „Podle řady odborníků má totiž konzumace těchto produktů s obsahem tuku do dvou procent hypocholesterolemický efekt. Předpokládá se, že probiotické bakterie mohou trávit cholesterol, a snížit tak jeho vstřebávání v zažívacím traktu.“

Vysoký krevní tlak

„V prevenci tohoto onemocnění je důležité navýšit ve své stravě draslík (banány, sušené meruňky, brambory, zelenina), vápník (mléko a mléčné výrobky) a N-3 mastné kyseliny (především ryby – losos, makrela, sleď, pstruh). Je také potřeba omezit v potravě sodík, takže rozhodně solte méně,“ říká odbornice.

Boj s rakovinou

„I zde platí následující – navýšit příjem zeleniny a ovoce (zvlášť vhodná je brukvovitá zelenina), celozrnných potravin, tučných ryb a luštěnin. Dobrou volbou je podle lékařky i zelený čaj. Nezapomínejte ani na antioxidanty, jejichž zdroji jsou hrozny, čaj, česnek, cibule i hořká čokoláda,“ připomíná Hlavatá. Konkrétně v prevenci rakoviny prsu, tlustého střeva a rekta se podle ní uplatňuje především vápník (mléko a mléčné výrobky) a vitamín D (ryby, játra, žloutky, mléko, sýry).

Chci co nejlepší imunitu

Kdo by nechtěl být co nejvíce zdravý. Mimo jiné to totiž znamená méně starostí. Jak si ale stravou imunitu zvýšíme? I zde platí několik jednoduchých pravidel. „Jezte pestře, hodně pijte a ujistěte se, že jíte dostatek bílkovin, například mléčné výrobky, libové maso, drůbež, ryby, vejce,“ vyjmenovává specialistka vhodné potraviny pro zvýšení obranyschopnosti organismu.

Dále doporučuje zakysané mléčné výrobky, protože mají blahodárný vliv na střeva, což je centrum imunity. „Také nezapomínejte na dýňová semena, ta mají vysoký obsah zinku, para ořechy zase obsahují selen. A pijte zelený čaj.“

Bojujte proti ledvinovým kamenům

„Základem proti těmto nepříjemnostem je příjem dostatečného množství tekutin a konzumace nízkotučných mléčných výrobků. Ukazuje se totiž, že vápník (obsažený právě v mléce, jogurtech, tvarohu a tak dále) pomáhá vázat šťavelany, které se uplatňují při vzniku ledvinových kamenů.“

Trápí vás menstruační obtíže? Nemusí

Možná vás to překvapí. „Lékaři upozorňují, že ženám pomáhají proti obtížím spojeným s menstruačním cyklem mléčné výrobky. Ukázalo se, že ty ženy, které přijímaly více mléčných výrobků, měly o 40 % nižší riziko vzniku premenstruačního syndromu než ženy, jež mléčné výrobky jedí málo,“ zmiňuje expertka.

Současně je ale důležité zvýšit i příjem vitamínu D. „Ten je také obsažen v mléce a mléčných výrobcích. Dále je třeba navýšit hořčík (špenát, luštěniny, celozrnné obiloviny), vitamín E (rostlinné oleje, semena, ořechy), železo (červené maso, vnitřnosti) a výrobky ze sóji (obsahují fytoestrogeny).“

Lze ovlivnit (ne)plodnost?

Pokud chcete udělat maximum pro to, abyste mohli zplodit zdravého potomka, měli byste začít tím, že si budete udržovat přiměřenou hmotnost. To ale nestačí. „Zaměřte se na to, abyste ve své stravě navýšili příjem kyseliny listové, což je listová zelenina, zelenina obecně, celozrnné obiloviny i některé mléčné výrobky, n-3 mastných kyselin (ryby) a zinku (dýňová semena, plody moře, libové červené maso),“ upřesňuje Hlavatá.

Zajímavé jsou některé další poznatky. „Naznačují, že se u spermií v posledních okamžicích před oplodněním zvyšuje spotřeba vápníku, kdy spermie potřebují „energetickou bombu“ k průniku do vajíčka. Je prokázáno, že u polycystických ovarií, kde je potíž s ovulací, mohou vápník a vitamín D navrátit menstruaci.“

Jak na onemocnění dásní

K této nepříjemnosti přispívá nízký příjem vápníku, který posiluje kost v čelisti. „Pomáhá tak ničit bakterie vyvolávající kazivost zubů a záněty. Kromě potravin bohatých na vápník konzumujte dostatek celozrnných potravin pro stabilní hladinu krevního cukru a ovoce a zeleninu pro navýšení antioxidačních látek.“

Otrava jménem opar

Buď nás trápí hodně, nebo máme to štěstí, že se nám vyhnul. Zasvěcení dobře vědí, jakou bolest může opar způsobit. A ještě k tomu může vypadat docela hrozivě. „Bylo zjištěno, že herpes viry způsobující opary využívají jako „potravu“ aminokyselinu arginin. Pokud přijímáme potraviny bohaté na aminokyselinu lysin, působení argininu se snižuje. Ideální je sníst během dne alespoň 3 gramy lysinu.“

Kde byste lysin hledali? „Především v mase (hovězím, kuřecím, rybách), ale i v mléčných výrobcích (sýr čedar, cottage, bílý jogurt, mléko).“

Jogurty proti průjmům

Zakysané mléčné výrobky (jogurty, kefíry, zákysy…) můžete konzumovat nejen jako chutnou svačinu, ale i coby prevenci i léčbu průjmů. To potvrzuje i odbornice. „Obzvlášť důležité je jejich užívání po antibiotické léčbě. Mají schopnost obohatit střevo prospěšnými bakteriemi. Mléčné výrobky obsahující lactobacily také omezují závažnost rotavirových průjmů u dětí a mají své uplatnění i v prevenci respiračních onemocnění u dětí.“

Žaludeční vředy

V dnešní uspěchané době jsou naše stravovací návyky všelijaké a pak můžeme začít trpět žaludečními vředy. Stojí nám to ale za to, když prevence je poměrně jednoduchá?

„Zastavte se na chvilku a zamyslete se, jak se stravujete. Důležitou obranou před žaludečními vředy je pravidelný jídelní režim, menší, ale častější porce jídla a vyhýbání se kořeněným a horkým pokrmům,“ vysvětluje odbornice přes výživu. „Vředy „zastrašíte“ zakysanými mléčnými výrobky, protože nepříznivě působí na bakterii Helicobacter pylori, častého původce žaludečních vředů. Urychlují i jejich hojení. A samozřejmě se snažte co nejméně se stresovat.“

