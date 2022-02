Cukrovka: Víte, jaké brambory jíst a jakým se naopak vyhnout?

Po konzumaci jídla s vysokým obsahem sacharidů se tato složka potravin přetváří na glukózu, tedy cukr, a zvyšuje tak celkovou hladinu cukru v krvi.

Lidem, kteří netrpí cukrovkou, umožňuje inzulín, který jejich tělo produkuje, aby cukr v krevním oběhu využily jejich buňky jako zdroj energie. To ale bohužel neplatí pro ty, kteří trpí cukrovkou druhého typu.

Tato nemoc totiž znemožňuje přirozené vstřebávání glokózy z krve a lidé, kteří jí trpí, si tak musí dávat velký pozor na to, co přesně zařazují do svého jídelníčku.

Každá potravina má určitý glykemický index (GI). „Glykemický index je systém hodnocení potravin obsahujících sacharidy. Ukazuje, jak rychle každá z nich ovlivní hladinu cukru v krvi, když ji sníte samostatně,“ uvání na svém webu Národní zdravotní služba.

Dále web také uvádí, jaké potraviny patří mezi jídla s vysokým glykemickým indexem, a jaké naopak mezi ty, které mají tuto hodnotu velmi nízkou.

Potraviny s vysokým GI

cukr a jídla v vysokým obsahem cukru

bílá rýže

bílý chleba

některé druhy brambor

limonády s přidaným cukrem

Potraviny s nízkým GI

některé ovoce a zelenina

celozrnné výrobky

luštěniny

Brambory se sice řadí mezi potraviny s vysokým GI, to ale zdaleka neplatí o všech druzích této oblíbené přílohy.

Lidé, kteří trpí cukrovkou, by ze svého jídelníčku měli vynechat klasické bílé brambory a zaměřit se raději na batáty. Tento typ brambor se totiž na rozdíl od bílých brambor řadí mezi potraviny s nízkým GI a navíc obsahují celou řadu živin a vitamínů.

Zdroj: National Health Service, Express

