Deformací nohou trpí každý druhý dospělý, problémy vznikají už v dětství

Při narození má naprostá většina miminek zdravé nohy. Pak je ale sevřou malé těsné ponožky nebo nepřiměřeně velké, tvrdé a těžké botičky. To jsou hlavní příčiny, proč podle některých studií vstupuje do první třídy až 95 procent dětí s deformitami nohou.

Jak je to správně?

Prstíky miminek a batolat by měly mít vždy dostatek prostoru. Ponožky je dobré volit z čisté bavlny, aby dobře sály pot, a raději o jedno či dvě čísla větší, aby seděly, i když se po vyprání trochu srazí. Botičky by mělo mít dítě až ve chvíli, kdy chodí, a to pouze od certifikovaného výrobce. V domácím prostředí není nutné fixovat patu a kotník jakoukoli obuví.

„Naopak, pro vývoj zdravé nohy je důležitá volnost a co možná největší variabilita povrchu, po kterém dítě chodí - teplo, chlad, tvrdost, měkkost, kluzkost, drsnost. Takže doma raději ponožky s protiskluzovou úpravou a bačkůrky do tělocvičen nebo školek,“ radí vedoucí fyzioterapeutka pražské kliniky Iva Bílková.

Dětská klenba se tvoří do tří let věku, do té doby je pro zdravý vývoj chodidla naprosto zásadní jeho stimulace variabilními podněty. V létě je nejlepší nechat dítko chodit bosé, jak to jen jde, po trávě, v písku, po kamenech. V zimě může doma zkoušet koberec, parkety, dlažbu a další.

Problémy v dospělosti

Alespoň jednu z mnoha deformací chodidel má podle odhadů minimálně polovina dospělých lidí. Mezi nejrozšířenější patří vbočený palec nebo propadlá klenba. Příčiny mohly vzniknout už v dětství, například špatnou obuví. V dospělosti jsou rizikovými faktory chronické přetěžování nohou, dědičnost, sklon k uvolněnosti vazů, obezita nebo neustálé uzavírání nohou do těsných bot.

Tzv. "plochá noha" může působit fyzické obtíže v celém pohybovém aparátu, bývá skrytou příčinnou křečí v lýtkách, bolesti kolen, kyčlí, hlavy i krční páteře. Při vyšším stupni plochonoží je důležité používat kvalitní vložky do bot. Řadu obtíží je možné napravit cvičením. „Cvik je vhodný při problematice vbočeného palce a rovněž při příčném i podélném plochonoží. Aktivují se při něm svaly v podélné a příčné klenbě a zároveň je uvolňována oblast chodidla. Vhodný je při bolestech bérce, kotníku, chodidla, patní ostruhy, vbočeného palce a bolesti kolena,“ popsala Iva Bílková.

Aktivace podélné a příčné klenby chodidla

Sedněte si. Chodidla jsou volně položena na podlaze. Jedna noha je pokrčena. Rozevřete prsty (palec a malík směřují od sebe) a snažte se rozšířit chodidlo. V kontaktu s podložkou by měl být pouze palcový kloub, malíkový kloub a pata.

Ostatní kosti jsou mírně odlepeny od podložky - tvoří příčnou a podélnou klenbu. Poškrábejte svaly na vnitřní straně chodidla od palce směrem k patě (aktivace svalu, který odtahuje palec od ostatních prstů). Odtáhněte palec od ostatních prstů a snažte se ho udržet v této pozici. Postupem času by palec měl tento pohyb zvládnout bez dopomoci.

