Demence: Jaké běžné choroby zvyšují riziko vzniku nemoci?

Podle webu Mayo kliniky soubor symptomů, kterým se demence projevuje, negativně ovlivňuje paměť a další mentální schopnosti.

Mezi tyto symptomy patří mimo jiné:

problémy s plánováním

neschopnost řešit problémy

zmatení

problémy s orientací

špatná koordinace

zapomínání názvů věcí či aktivit

halucinace

deprese

úzkost

nevhodné chování

Tato nemoc vzniká poškozením nervových buňek v mozku a příznaky nemoci se liší člověk od člověka. Symptomy demence mají u každého pacienta jinou podobu, protože se projevují v závislosti na tom, jaká část mozku pacienta byla poškozena.

Zvýšené riziko této choroby podle několika studií způsobuje i prodělání některých chorob, a to zejména do věku 55 let.

„Multimorbidita (přítomnost více chorob u jednoho jedince), zvláště při jejím nástupu ve středním věku, může vést ke vzniku demence,“ stálo ve výzkumu.

Mezi tyto choroby podle studie patří mimo jiné:

artritida

cukrovka

deprese

vypadávání vlasů

vysoký krevní tlak

chronické onemocnění ledvin

onemocnění jater

ischemická srdeční choroba

mrtvice

Podle expetů je vznik dvou z těchto nemocí u téhož pacienta do jeho 55 let velmi úzce spojený se vznikem demece v následujících letech.

Vznik dvou a více nemocí u stejného člověka v pozdějším věku je také spojený s vyšším rizikem vzniku demence, ale v porovnání s multimorbiditou před dovršením 55 let se jedná o mnohem menší riziko.

Z toho plyne, že s prevencí demence a dalších mozkových onemocnění je nutné začít co nejdříve. Potvrzuje to i Dr. Rosa Sancho, která je vedoucí výzkumu v organizace Alzheimer's Research UK.

„Nikdy není příliš brzy, ani příliš pozdě začít se starat o zdravotní stav našeho mozku,“ uvedla specialistka.

Zdroj: Express, British Medical Journal, Mayo Clinic

KAM DÁL: Jak lehce zhubnout po menopauze? Nejde o dietu, ani o cvičení.