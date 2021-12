Demence: Tento jednoduchý zvyk je jednou z nejúčinnějších druhů prevence

Stárnutí je bezesporu jedním z největších rizikových faktorů, které vedou ke vzniku demence. Tento přirozený proces ale bohužel nijak neovlivníme. Je ale možné se pomocí určitých zvyků vyvarovat ztráty kognitivních funkcí.

Charitativní organizace pro výzkum Alzheimerovy choroby Alzheimer's Society na svém webu uvádí, že pokud se chceme tomuto druhu nemocí vyhnout, je nutné, abychom upravili svůj životní styl.

Mentální výzvy

Je potřeba změnit nejen náš jídelníček, např. omezit příjem alkoholu, ale dokonce i typ činností, kterými se denně zabýváme.

Mozek je totiž také potřeba pravidelně "posilovat", podobně jako naši fyzickou kondici. Je nutné naše myšlení neustále vystavovat novým výzvám. Tento zvyk mozek posílí, podobně jako cvičení posiluje svaly.

Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak předejít mentálnímu úpadku.

Studie dokazují, že aktivity, které jsou pro nás mentálně náročnější, mají pozitivní dopad na naše kognitivní schopnosti. Jsou totiž spojeny s jejich pozdějším úpadkem.

Jeden z výzkumů zkoumal 19 078 zdravých účastníků studie, kteří byli ve věku od 50 do 93 let. Tito lidé byli následně vědci rozděleni do několika skupin na základě toho, v jaké míře mají ve zvyku věnovat se mentálně stimulujícím aktivitám.

Vznik demence můžeme pouze oddálit

Výsledky studie odhalily, že účastníci výzkumu, kteří se alespoň jednou za měsíc věnovali aktivitě, která pro ně byla mentální výzvou, prokázali lepší kognitivní schopnosti než ostatní.

Další z výzkumů publikovaný v odborném časopise Journal of the International Neuropsychological Society uvedl, že lidé, kteří luští křížovky, mají oproti těm, kteří je neluští, nástup demence opožděný až o 2,5 roku.

Tyto výsledky tedy poukazují na skutečnost, že tyto zvyky mohou nástup demence pouze oddálit, ale nemohou vzniku této nemoci zabránit.

Zdroj: Express

