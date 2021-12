Jak to je se syrovým masem, jak zajistit, že nám po jeho konzumaci nic nebude? Vědci hovoří jasně

Jedním z největších rizik u konzumace syrového masa je to, že může obsahovat různé druhy bakterií, virů, dokonce i parazity nebo toxiny.

Také se často stává, že u poražených zvířat dojde k poškození vnitřních orgánů, jejichž obsah se poté vylije na okolní maso a zanechá na něm nejrůznější bakterie, které se v nachází v trávicím traktu.

Nejběžnějšími z nich je Salmonella, Clostridium perfringens, E. coli, Listeria monocytogenes a Campylobacter, jak dokazují studie.

Mezi příznaky toho, že jste se těmito bakteriemi infikovali, patří mimo jiné nevolnost, zvracení, průjem, křeče, horečka a bolesti hlavy.

Tyto nepříjemné stavy většinou zmizí do jednoho dne, v ojedinělých případech to ale může trvat i déle. Záleží na tom, s jakým druhem nemoci jste přišli do styku a jak se s ní dokáže vypořádat váš organismus.

Existují dokonce i určité skupiny lidí, kteří by z těchto důvodů měli konzumaci syrového masa zcela vynechat. Jde zejména o:

těhotné ženy

starší lidi

děti

Následky nákazy by u nich totiž mohly být potenciálně mnohem vážnější než u ostatních.

Mezi nejběžnější pokrmy ze syrového masa patří:

Tatarský biftek: jde o mleté hovězí maso, které může být smíchané se syrovým žloutkem, kořením a na jemno nakrájenou cibulí

Mett: jedná se o pokrm připravený ze syrového vepřového masa, který se těší oblibě zejména v Německu

Ceviche: jde o pokrm obsahující syrové kusy ryb, tradičně podávané s batáty a dalšími přílohami a v citronové šťávě

Tatarák z tuňáka: tento pokrm je připravený ze syrového kousku tuňáka, může být ochucený různým kořením

Carpaccio: jedná se o syrovou rybu nebo jiný druh masa nakrájený na velmi tenké plátky

Některé druhy sushi: Tento pokrm pochází z Japonska a jde většinou o rolky připravené z nějakého druhu syrové ryby, rýže a mořské řasy

Pokud tedy toužíte po některém z těchto pokrmů, doporučujeme ho připravit doma. Tímto způsobem si pro jeho přípravu můžete zakoupit vysoce kvalitní maso a být si tak jisti jeho nezávadností.

Ideální je koupit čerstvé maso od lokálního prodejce a nechat si ho namlít. Dále je samozřejmě také nutné ho správně skladovat, zužitkovat co nejdříve a při přípravě pokrmu dodržovat hygienické postupy.

Zdroj: Healthline

