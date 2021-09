Nevidím jediný reálný důvod, proč by ženy měly rodit doma, říká MUDr. Machač a přidává argumenty

Česká společnost je zvyklá na porod v nemocnici. U nás je vysoká úroveň dostupného zdravotnictví a podle experta tedy v našich podmínkách není pro porod doma žádný důvod.„Nevidím jediný reálný důvod, proč by ženy měly rodit doma,“ řekl pro Čtidoma.cz MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

V dnešní době oblíbenost tohoto typu přivedení dítěte na svět tedy závisí především na dané kultuře a na tom, jakou mají jednotlivé státy úroveň porodnictví atd.

Ta doba je dávno pryč

Například v Holandsku se rodí především doma. U nás je ale příznivější prostředí spíše pro klasický porod pod lékařským dohledem.

„Hlavním důvodem toho, proč se některé ženy rozhodly rodit doma, bývalo, že zkrátka měly špatnou zkušenost s porodnicemi. Problémem byl většinou nepříjemný personál, který do porodu neustále zasahoval, pouštěl rodičkám vodu, dával jim kapačky, nutil je dělat něco, co nechtějí a tak dále. Ta doba je ale dávno pryč,“ uvedl.

Komplikace, které budou mít na dítě vliv

Nelze říci, že by měl domácí porod na matku nebo na dítě z dlouhodobého hlediska špatný vliv, tedy za předpokladu, že se povede. Pokud je jeho průběh bez problémů, tak s ním není vůbec žádný problém a hlavně do něj nikdo nemusí zasahovat. Takových porodů je ale jen zhruba polovina a je tedy velká šance, že se něco pokazí.

Teoreticky může u porodu nastat nesčetné množství komplikací, které mohou ohrozit život jak matky, tak i dítěte. Jedním z nejčastějších problémů, které nastávají zejména u prvorodiček, je to, že to miminko může být moc velké a může tak mít problém dostat se do porodních cest.

Celý proces se poté může zastavit a často tak dochází i k přidušení miminka. Nejčastější z porodních komplikací je tedy přidušení plodu, tzv. asfyxie. Lékaři ale v této situaci umí pomoci, buď různými léky, nebo i nástroji.

Při porodech doma tedy spočívá největší riziko v tom, že mohou nastat určité komplikace, které budou mít negativní vliv na zdraví dítěte. Bez přítomného lékaře totiž v těchto situacích miminku nebudete schopni pomoci.

Jak se na celý proces připravit.

„Odborná společnost se k porodům doma z těchto důvodů staví negativně. Doporučujeme tedy rodit spíše v nemocnici, zejména pokud jde o váš první porod. Pokud se ale i přes tyto výstrahy žena přece jen rozhodne rodit doma, měla by si nastudovat, jaké mohou nastat komplikace, co je to otevírací doba, kdy odteče voda atd., zkrátka by měla získat nějakou teorii,“ vyjádřil se odborník k nezbytné přípravě.

Je tu ale i další možnost, která spojuje bezpečí a komfort. Řada porodnic už v dnešní době nabízí služby velmi podobné porodu v pohodlí domova.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, předporodní příprava je vždy dobou volbou. Pokud chcete rodit co nejpřirozeněji a zajistit si co nejlehčí průběh, doporučujeme chodit na předporodní cvičení a kurzy.

Otec na porodním sále?

Tatínek u porodu je podle MUDr. Štěpána Machače samozřejmost. Všichni víme, že přihlížet porodu není lehké, ale benefity, které z toho plynou pro budoucí maminku, to zkrátka převáží. Muž se bude muset vyrovnat s tím, že uvidí svou partnerku trpět a bude se cítit, jako že jí nemůže nijak pomoci. Opak je ale pravdou.

„Podpora tatínků u porodu je půlka úspěchu. Ženy si na sále potřebují hlavně s někým povídat, aby cítily tu podporu, ale sestry a lékaři na to zkrátka nemají čas. Pozvání tatínka na porodní sál je tedy určitě správná volba, pokud tedy ve výsledku nebude ta rodící žena muset poskytovat podporu tatínkovi,“ dodal s úsměvěm MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.

KAM DÁL: Oleje na vaření vám mohou prodloužit život. Vědci prozradili, které to jsou