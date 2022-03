Epilepsie má mnoho podob. Některé příznaky mohou být pro člověka horší než samotné záchvaty, říká primář Horák

Právě na důležitost psychické pohody lidí s epilepsií upozorňují lékaři u příležitosti tzv. Purple day. Každý, kdo chce pacienty podpořit, si v tento den, který je věnovaný právě lidem s epilepsií, zvolí oblečení ve fialové barvě. Současně také startuje 10. ročník výtvarné soutěže pro děti s epilepsií, která nese název Líbí se ti, mami? Letošním tématem je domácí mazlíček, jenž je často pro malé pacienty velkým povzbuzením.

„Epilepsie má řadu podob. Některé přidružené symptomy mohou být pro člověka s epilepsií dokonce vážnějším problémem než vlastní záchvaty. Mezi ty nejčastější patří právě úzkosti, deprese, poruchy paměti, zhoršené soustředění a nekvalitní spánek,“ říká prim. MUDr. Ondřej Horák z Centra pro epilepsii Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno.

Možný vliv léků

Problémy se soustředěním a psychické potíže mohou být i nežádoucím vedlejším účinkem léků na epileptické záchvaty, a to především léků nejstarších generací. Vědci proto neustále vyvíjejí nové léky bez negativních účinků na lidskou psychiku. „Snaha je, aby léky, tzv. protizáchvatová medikace (dříve nazývaná antiepileptika), byly účinnější a měly méně nežádoucích účinků,“ říká MUDr. Jana Zárubová z Centra pro epilepsii FN Motol, která je zároveň místopředsedkyní spolku EpiStop.

„Je ale třeba si uvědomit, že vnímání nebo soustředění dětí a dospělých s epilepsií poškozují i samotné záchvaty. Je proto třeba najít mezi možným vlivem léků a nekontrolovaných záchvatů balanc. Moderní léky nabízí možnost dát pacientům léčbu individualizovanou, tzv. šitou na míru,“ dodává lékařka.

Sociální stigma

Psychiku, především u dětí, zatěžuje také stále panující společenské stigma, kterým je epilepsie opředena. Děti mají často potíže s přijetím do mateřské školy nebo kroužků, protože se vychovatelé obávají možných epileptických záchvatů. „Sociální stigma významně ovlivňuje životní styl řady dětí s epilepsií a jejich rodin. Na základě zkušeností pacientů vím, že hůře zapadají do kolektivu vrstevníků a někdy bývají i terčem posměchu,“ popisuje prim. Horák.

Přátelství a pochopení proto děti s epilepsií často hledají u čtyřnohých mazlíčků. „Z mé zkušenosti pomáhají domácí mazlíčci, především psi, lidem s epilepsií lépe zvládat stres. Mám mladého pacienta, jehož epileptický záchvat začíná aurou, což znamená, že ho neobvyklé čichové nebo sluchové vjemy upozorní na blížící se ataku. Při ní chlapec nemá křeče, ale potřebuje být v klidu, proto ho neustále doprovází jeho fenka. Vyčká, než záchvat přejde a on se cítí v bezpečí a neohrožený, a tak může po Praze cestovat sám bez doprovodu,“ říká MUDr. Zárubová.

Děti je třeba motivovat

Někteří pacienti dokonce tvrdí, že jejich pes dokáže vycítit přicházející záchvat, aniž by o tom oni sami věděli. Žádná z tuzemských nebo zahraničních studií ale tuto schopnost domácích mazlíčků zatím nepotvrdila. Přínosy canisterapie a hippoterapie jsou však podle lékařů na psychiku pacientů nesporné. Proto se také domácí mazlíček stal motivem letošního jubilejního 10. ročníku soutěže Líbí se ti, mami?

„Snažíme se motivovat děti s epilepsií, aby se nebály zapojit do soutěží a dokázat, že jsou stejně šikovné jako jejich zdraví vrstevníci. Za deset let trvání se do soutěže zařadilo asi 300 obrázků od dětí s epilepsií. Letošním zadáním je zvíře. Děti mohou popustit uzdu své fantazii a nakreslit například zvířátko, které se jim líbí, mají ho doma nebo by si je přály mít,“ říká za organizátory Monika Bártová ze společnosti UCB, která soutěž pod záštitou spolku EpiStop pořádá. Kromě výtvarné soutěže se můžou zájemci u příležitosti Purple Day zúčastnit také besedy s odborníky, kteří se věnují právě epilepsii.

