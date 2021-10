Gynekolog Machač: Ženy v minulosti nemenstruovaly tak často jako dnes. Jak je to s vlivem na jejich zdraví?

„Lidé nemají období říje, které se u jiných savců objevuje jednou či dvakrát do roka. Místo toho ženy každý měsíc menstruují. Oba tyto procesy řídí hormony. Pokud tedy chceme vyvolat či oddálit menstruaci, musíme změnit hladinu hormonů v těle ženy,“ vysvětluje MUDr. Štěpán Machač, IVF specialista a odborný garant reprodukční kliniky Reprofit. „Toho však nedocílíme ani vitamínem C, a už vůbec ne horkou vodou.“

Co je to vlastně za cyklus?

Poprvé se dívky s menstruací setkají kolem dvanáctého roku věku. Je přirozenou součástí cyklu, při kterém se nejprve uvolní zralé vajíčko, které čeká na oplodnění. Pokud k němu nedojde, tělo ho spolu s děložní výstelkou vyloučí ve formě menstruační krve. S železnou pravidelností se tento jev objevuje každých 26–35 dní až do období menopauzy.

Existují také ženy, jejichž cyklus trvá 50–60 dní nebo je dokonce zcela nahodilý. V takových případech však s největší pravděpodobností k uvolnění vajíčka vůbec nedochází, a není tak možné přirozeně otěhotnět. „Pokud žena neplánuje mít děti, nemá menstruace z pohledu medicíny prakticky žádné opodstatnění. Pro zdravé fungování jednoduše není nutná,“ vysvětluje MUDr. Machač.

Před ovulací určitě ne

V minulosti byla podle odborníka obvyklá mnohočetná těhotenství, kojení do dvou či tří let a kratší délka života mohly za to, že ženy prožily menstruaci jen 100–150× za život. Dnes je to až 4× více. „Snad nikdy v historii neměly ženy menstruaci tak často jako dnes,“ doplňuje specialista. Menstruační krvácení doprovázené celkovým úbytkem energie, přecitlivělostí a bolestmi v podbřišku znepříjemňuje ženám každý měsíc průměrně čtyři dny.

Za celý život takto prožijí přibližně 1 800 dní, což je téměř pět let života. „Občas ženy potřebují menstruační cyklus posunout – například kvůli dovoleným nebo pracovním povinnostem. Za pomoci hormonálních preparátů jej dokážeme vyvolat i oddálit,“ říká MUDr. Machač. „Co ale rozhodně nedoporučuji, je vyvolávat měsíčky v době před ovulací. V takovém případě by si žena mohla ovulaci zablokovat,“ dodává.

Kdy je třeba jít k lékaři?

Podobnou službu jako hormonální preparáty mohou zajistit bylinky s obsahem fytoestrogenu. Přesné množství těchto látek v jednotlivých rostlinách však nelze změřit. Proto je jejich dávkování poměrně obtížné a výsledky nemusí odpovídat původnímu očekávání.

V případě, že se předpokládaná menstruace naopak nedostaví vůbec, je vhodné navštívit lékaře. Vynechání měsíčků může být následkem počátku těhotenství, cysty na vaječnících nebo neuvolněného vajíčka. „V každé variantě pak žena prochází zcela jiným procesem. Proto je důležité co nejdříve zjistit, co menstruaci zabránilo,“ tvrdí MUDr. Machač.

