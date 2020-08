Ischias neboli houser trápí mnoho lidí. Můžeme se proti němu bránit a předejdeme tak i několikatýdenní neschopnosti

Bolest zad je jednou z těch, které dokáží člověka paralyzovat i na několik dní. V prevenci rozhodně nepomáhá neustálé sezení, nedostatek pohybu nebo špatné držení těla. Pak se může objevit ischias. Co to je a jak se proti němu bránit?

S bolestí zad máme zkušenosti téměř všichni a dá se předpokládat, že šťastlivci, kteří bolest zad neznají, se s ní jednoho dne také setkají. A to bez ohledu na to, zda jde o následek poranění nebo dlouhodobého působení méně invazivního tlaku. Proto lékaři dělí bolest zad na akutní a chronickou. Při akutní je dost dobře možné využít analgetika, která jsou i volně dostupná, pokud ale bolest nepolevuje, nezbývá než navštívit lékaře a podrobit se jeho léčbě. Jak poznáme, že jde právě o ischias?

Co je to ischias?

Ischias nebo lidově řečeno také “houser” nebo “ústřel” je zánět sedacího nervu, který vzniká jeho podrážděním nebo dlouhodobým stlačováním. Protože jde o nejdelší nerv v celém těle člověka, rozhodně se nejedná o nic příjemného. Za tlak na sedací nerv může často vyhřezlá ploténka, která na něj tlačí a může dlouhodobým drážděním způsobit zánět. Ten následně způsobuje bolest, mravenčení a v krajním případě až necitlovost nohou, ale i hýždí a spodní části zad. Pokud se nebudeme nástupu bolesti věnovat, může přerůst až do jen těžko snesitelných mezí, kdy bolest v kříži a nohou znemožňuje pohyb i spánek.

Domácí pomoc proti ischiasu

Na léčbu ischiasu v domácích podmínkách, tedy když potřebujete “rozehnat housera”, jsou poměrně účinné obklady. Lékaři a fyzioterapeuti doporučují jak obklady teplé, tak i studené, nejlépe je oba typy střídat. Na teplé je možné využít nahřátou utěrku, případně utěrku namočenou v teplé vodě a důkladně zabalenou do sáčku a do další látky. Případně lze koupit v lékárně hřejivé náplasti, které působí i několik hodin a jsou tak ještě účinnější. Studený obklad pak můžeme vyřešit třeba mraženou zeleninou, zabalenou do utěrky. Jestliže začne bolest ustupovat, je možné, že máme vyhráno. V opačném případě nebo pokud je bolest s přibývajícím časem dokonce silnější, je ale nutné vyhledat lékaře.

Ischias pod lékařským dohledem

Pokud obvodní lékař diagnostikuje ischias, je více než pravděpodobné, že naordinuje hladně klid, a to až na šest týdnů. Pokud se ale jedná o nepřekonatelnou bolest, je samozřejmě možné tišit ji analgetiky, ale zároveň bude nezbytné využít i další možnosti vyšetření, konkrétně se jedná o neurologii. Také může lékař předepsat fyzioterapii a v těch nejzávažnějších případech se léčba podobných stavů neobejde bez chirurgického zásahu. V některých případech volí lékaři obstřik postiženého místa injekční aplikací kortikosteroidů a dalších léčebných látek.

Nejlepší je prevence

I když má dnes medicína poměrně hodně možností, jak od bolesti vyvolné ischiasem pomoci, pořád je nejlepší dodržovat zásady prevence jeho vzniku. Proto bychom měli znát rizikové faktory, které se na jeho nástupu podílejí. Kromě přibývajícího věku, který logicky neovlivníme, jde ale také o hmotnost, na jejímž přibývání se většinou sami aktivně podílíme konzumací jídla, které našemu tělu neprospívá. Nadváha (ale i těhotenství) mohou přispět k vyhřeznutí ploténky a tím i vzniku ischiasu. Pozor si musí dát také lidé, jimž byla diagnostikována cukrovka, protože tato nemoc má neblahý vliv na možné poškození nervů. To ale také ovlivníme jen těžko. Určitě se ale můžeme pokusit o zdravější životní styl například při sedavém zaměstnání, kdy je nutné “odsezené” hodiny vykompenzovat zdravým pohybem. Pozor si musíme dát také při manipulaci s těžkými předměty, která může vést k témuž výsledku, tedy ke znehybnění až na několik týdnů.

