Jak žít déle: záleží i na tom, v kolik hodin snídáte

Každý z nás stárne, s tím bohužel nic neuděláme. Naši kvalitu života v pozdějších letech a dokonce i to, kolika let se dožijeme, může do jisté míry ovlivnit i náš životní styl.

Podle Mayo kliniky je klíčem k dlouhověkosti zdravý vyvážený jídelníček, nepřejídání se a pravidelná fyzická aktivita. Samozřejmě je také ideální vyhnout se všem zdraví škodlivým zlozvykům.

Experti dále varují před hledáním rychlých řešení v podobě nejrůznějších nízkokalorických diet, doplňků stravy a procedur, které vám slibují omlazení těla o desítky let. Tyto procedury, doplňky stravy a diety totiž většinou svým slibům nedostojí.

Nejlepší cestou ke zdraví a dlouhověkosti je zkrátka celkový zdravý životní styl. K tomu, aby se váš životní styl dal považovat za zdravý, je nutné do něj zakomponovat následující aktivity:

pravidelná fyzická aktivita

dostatek kvalitního spánku

vyhýbání se stresovým situacím

konzumace výživných jídel

Pomoci vám ale může i správné načasování prvního jídla dne. O tom, jestli je zdravé či nezdravé přeskočit snídani, kdy bychom ji měli jíst a co si na snídani dát, se vedou dlouhé debaty již celá desetiletí.

Ačkoliv se názory na tyto otázky různí, některé výzkumy poukazují na to, že konzumace snídaně před 7. hodinou ráno vám pomůže dožít se vyššího věku.

Studie také dokazují, že odkládání nebo přeskakování snídaně může mít opačný efekt. Lidé, kteří jedí snídani později, totiž poté podle specialistů nejsou schopni vyprodukovat dostatečné množství inzulínu během dne a jejich hladina cukru v krvi tak stoupá. Tento stav poté může vést k celé řadě nemocí, mezi které patří mimo jiné i cukrovka.

Zdroj: Mayo klinika, Great Performers Academy, Express, National Library of Medicine

