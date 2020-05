Všichni jsme závislí na drogách. Doma jich máme víc než dost, ani o tom často nevíme

“Drogy mi domů nesmí,” myslí jsi jistě většina z nás. Uvědomujeme si ale, kolik z potravin a přísad, které denně užíváme, můžeme mezi drogy směle počítat? Co třeba takové obyčejné koření, jako je muškátový oříšek, skořice nebo dokonce úplně obyčejný pepř?

Pokud bychom se chtěli úplně vyvarovat potravin, které je s trochou nadsázky možné označit za drogu, asi bychom měli velmi omezený jídelníček - o koření a dalších přísadách do jídla ani nemluvme. O některých potravinách nebo nápojích se hovoří docela běžně, u jiných ale možné účinky možná překvapí.

Den bez kávy? Pro mnohé z nás nepředstavitelné…

A právě káva přináší svým konzumentům často již první ranní dávku z celodenního drogového maratonu. Společně s dalšími alkaloidy se v ní v nezanedbatelné míře vyskytuje pro mnohé již tak nepostradatelný kofein. Že se nejedná o drogu nebo na ní nejsme závislí? Dobrá - zkusme týden bez ranní kávy a pak se můžeme zamyslet znovu.

Jestliže bychom ale chtěli kofein a další doprovodné látky vynechat úplně, bylo by nutné zříci se také kolových a energetických nápojů, ale také mnoha potravin s kávovou příchutí. Spolu s další obdobnou látkou, teobrominem, se potom kofein vyskytuje také v čokoládě, a tím tedy i ve výrobcích z ní, nebo v polevách, které najdeme v mnoha cukrářských produktech.

Bez koření bychom si nepochutnali, často jde ale vlastně o jed

Najít mezi již v úvodu zmiňovaným kořením takové, které by nebylo možné nazvat drogou, by bylo asi velmi obtížné. Obecně lze konstatovat, že žádnou z těchto přísad není vhodné konzumovat ve větší míře. Právě látky, které dodávají uvařenému jídlu specifickou chuť, totiž bývají ve vyšším množství pro organismus nebezpečné. Některé více, jiné méně, ale tak docela věřit vlastně nemůžeme téměř žádnému koření.

Pozor na bazalku

U některých druhů, jako je například bazalka, vědci dokonce zkoumají její možné karcinogenní účinky vzhledem k obsahu estragolu, který zpráva Evropské unie označuje jako látku podezřelou právě z karcinogenních a genotoxických účinků. Stejný dokument proto doporučuje omezit její používání, zvláště pak při přípravě jidel pro děti. Stejnou látku, tedy estragol, potom obsahují také fenykl, anýzová myrta a další.

Badyán - koření nebo pesticid?

Badyán, stejně jako další koření, mezi nimiž nechybí ani anýz nebo již zmiňovaný fenykl, obsahuje určité množství látky, nazvané anetol. Kromě toho, že je považována za stimulant a umí tedy povzbudit organismus, je možné ji oproti tomu ve větší koncentraci použít také jako pesticid a je prokázáno, že má výrazně negativní vliv například na včelstva.

Bez vady není ani pepř

Pokud bychom se chtěli zcela vyhnout možným nežádoucím účinkům koření, museli bychom vynechat i tak běžný pepř, který obsahuje piperin, vanilku, chilli papričky, zázvor nebo kurkumu.

Mák je v některých státech dokonce zakázaný

Pokud budeme hovořit o drogách, běžně využívaných v kuchyni, nemůžeme vynechat mák, jehož je Česká republika předním světovým producentem a který je v mnoha státech pro svůj obsah opiátů dokonce zakázaný. My se ale určitě nemusíme bát koupit makový koláč nebo makovku. Pokud je mák využíván v kuchyni s mírou, určitě z nikoho drogově závislého neudělá.

Nic se nesmí přehánět

Pokud by po přečtení předchozích řádek měly hospodyně chuť běžet do kuchyně a veškeré koření a další pochutiny vyhodit do koše, je třeba poznamenat, že se jejich nežádoucí účinky zpravidla (samozřejmě kromě citlivých či alergických jediců) neprojeví při používání v běžném, tedy omezeném množství.

Škodlivost látek, obsažených v těchto i dalších přísadách, jsou zjevné až při konzumaci takového jejich množství, které pravděpodobně nikdo z nás není schopen v běžném stavu pozřít. Nicméně najdou se citlivější jedinci, kterým i menší množství některého z koření může výrazně uškodit. Stejně jako v mnoha dalších případech proto v kuchyni platí staré známé "všeho s mírou".