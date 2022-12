Léčba popálenin: Vyhněte se proudu studené vody a dalším babským radám

Asi všichni jsme již slyšeli nespočet babských rad týkajících se léčby popálenin, řada z nás se některými z nich dokonce již léta řídí.

Ne všechny postupy léčby popálenin, které jsou předávány z generace na generaci, nám s pomohou léčbu popálenin urychlit, některé z nich dokonce mohou způsobit pravý opak.

Na popáleniny nepoužívejte studenou vodu, ani led

Jednou z nejčastějších chyb je okamžité umístění popáleného místa pod co možná nejstudenější proud vody, její ponoření do mísy vody s ledem, nebo dokonce pokládání ledu na popálené místo. Všem těmto postupům bychom se při léčbě popálenin měli obloukem vyhnout, jak informuje Times of India.

Popálené místo bychom sice měli co možná nejdříve umístit pod tekoucí vodu, ta by ale rozhodně neměla být studenější než pokojová teplota. Pod proudem vody o pokojové teplotě bychom potom měli popálené místo držet minimálně po dobu 20 minut. Rozhodně bychom se měli vyhnout umístění popáleniny pod proud velmi studené vody nebo umístění ledu na popálené místo, mohli bychom tak poškodit postiženou tkáň.

Puchýře nepropichujte

Mezi nejběžnější zlozvyky při léčbě popálenin je mimo jiné také propíchávání puchýřů, které na popálených místech vznikají.

Tomu bychom se měli za každou cenu vyhnout. Puchýře plné tekutiny sice svádí k tomu, abychom se pokusili se jich co možná nejrychleji zbavit, jejich propíchnutím ale riskujeme nepříjemné komplikace léčby popálenin. Narušenou kůží se totiž do postiženého místa může dostat infekce a celý proces se tak může značně prodloužit a také se stát ještě nepříjemnějším.

Máslo na popáleniny nepatří

Řada lidí také věří tomu, že nám s urychlením léčky popálených míst může pomoci obyčejné máslo, to je ale bohužel omyl. Máslo jakéhokoliv druhu na popáleniny rozhodně nepatří, stejně jako majonéza nebo zubní pasta.

Aplikace jakékoliv z těchto běžných ingrediencí může stav postižené pokožky naopak zhoršit a hojení prodloužit.

Ideální je naopak na popáleniny aplikovat nějaký druh antibakteriální masti určené na částečně nebo úplně otevřené rány. Tento druh masti lze v lékárně zakoupit i bez lékařského předpisu, ideální je mít ji vždy po ruce.

Jak na léčbu popálenin?

Nejdříve je nutné se ujistit, že jde pouze o popáleniny prvního nebo druhého stupně, které nejsou rozsáhlejší než 7,5 cm. V opačném případě je lepší nechat léčbu popálenin na profesionálech.

Popáleniny 1. stupně – postižena je pouze vrchní vrstva pokožky (epidermis), projevují se zarudnutím a otokem

Popáleniny 2. stupně - postižena je vrchní vrstva pokožky, ale i vrchní vrstva škáry (dermis), projevují se tenkostěnnými puchýři vyplněnými tekutinou

Popáleniny 2. stupně (hluboké) – zasahují i do hlubších vrstev škáry, kůže je červená a bělavá, vytváří se tlustostěnné puchýře

Popáleniny 3. stupně – poškození vrchní vrstvy pokožky a škáry je nevratné, rána má šedobílé, či bíle zbarvení

Popáleniny 4. stupně – zuhelnatění kůže, postiženy jsou i svaly, kosti a další struktury

Nejdříve umístěte popálené místo pod tekoucí vodu o pokojové teplotě po dobu minimálně 20 minut. Na popálené místo přikládejte čisté ručníky či utěrky navlhčené vlažnou vodou, a to na 5 až 15 minut. Na popálené místo aplikujte antibakteriální mast, položte na něj sterilní gázu a čistý obvaz. Na popáleniny 1. a 2. stupně můžete mimo jiné také umístit gel z aloe very, který má protizánětlivé účinky a urychluje hojení postiženého místa. Ujistěte se ale, že jde ale o čistý gel z aloe vera, bez barviv či parfemace. S popáleninami vám může pomoci i obyčejný med, můžete ho, stejně jako aloe vera gel, aplikovat na menší popáleniny. Vyhněte se pobytu na slunci, mohlo by to popálená místa ještě více podráždit.

Zdroj: Times of India, Healthline

