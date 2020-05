Oči dostávají v létě zabrat: Trvalé poškození sluncem, popáleniny při grilování i záněty z rybníků

Jedno z největších nebezpečí pro lidský zrak představuje nadměrné sluneční záření. Dlouhodobé vystavení intenzivním paprskům může způsobit šedý zákal a ve výjimečných případech dokonce poškození sítnice. Intenzivní sluneční záření může zapříčinit rakovinu kůže očních víček nebo spojivky.

Někteří Češi bohužel stále upřednostňují cenu před kvalitou a riskují tím poškození zraku. „Tmavé brýle bez UV filtru mohou být pro oči škodlivější než brýle žádné. Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic, do očí tak – nejsou-li chráněny kvalitním UV filtrem – proniká více slunečních paprsků. Ty mohou zrak ohrozit. Důležitý je i tvar slunečních brýlí. Pokud nejsou vhodně tvarované, může se od zadní plochy brýlových skel odrážet do očí škodlivé UV záření,“ vysvětlil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Kontaktní čočky s UV filtrem

Sluneční brýle bychom měli nosit i při koupání. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat kontaktním čočkám. Během letních měsíců by měli nositelé kontaktních čoček sáhnout po těch s UV filtrem, a pokud se s nimi chystají do vody, měli by zvolit jednorázové. „Během koupání je lepší použít jednorázové kontaktní čočky a neotvírat oči při plavání pod vodou bez plaveckých brýlí. Ve vodě se může pod kontaktní čočku dostat virová či bakteriální infekce. Po koupání je nejlépe kontaktní čočky vyhodit. Pokud člověk déle plave s hlavou nad hladinou, je lepší nasadit sluneční brýle,“ doporučil Pavel Stodůlka.

Během letních měsíců stoupá počet vážných úrazů oka. K nejčastějším patří poranění ostrým předmětem nebo větví stromu, úder do oka při sportu, pády na různé předměty nebo popáleniny či poleptání oka. „Důležité je při vážném poranění dodržovat zásady první pomoci. Například při zasažení chemickou látkou je nutné oko co nejrychleji vypláchnout a co nejdříve vyhledat odborného lékaře. Zapíchnuté předměty by lidé neměli z očí sami vytahovat. S návštěvou lékaře se nevyplácí dlouho otálet ani při zdánlivě lehčích úrazech. Čím dřív se totiž s léčbou začne, tím více se riziko trvalého poškození zraku sníží.“

Riziko v rybnících i bazénech

Češi patří ke světové špičce fanoušků grilování. I zde však hrozí očím vážná poškození. „Rozžhavený popílek může spadnout do oka a popálit ho. Popel kromě kůže na očním víčku může popálit spojivku či rohovku. Právě popálení rohovky patří k tomu nejhoršímu, co se očím může stát. Může totiž způsobit i trvalé oční vady, v krajním případě slepotu. S popálením je samozřejmě spojena nepříjemná bolest oka a očního okolí,“ varoval Pavel Stodůlka.

Významné riziko pro lidský zrak představuje koupání v rybnících a veřejných bazénech. Téměř 90 procent stojatých vod v Česku je každoročně zamořeno sinicemi a bakteriemi. Koupání ve vodě silně zamořené sinicemi či bakteriemi může člověku způsobit zánět spojivek nebo rohovky, léčba takových zánětů bývá komplikovaná a může způsobit trvalé poškození zraku.

„Obzvlášť nebezpečné jsou sinice pro malé děti, starší lidi, těhotné ženy, alergiky a nositele kontaktních čoček. Samozřejmě se v oku může objevit i cizí tělísko, například jemný písek. Výjimečná také není přecitlivělost očí na chlorovanou vodu. Proto je dobré po koupání oči propláchnout vodovodní vodou nebo použít umělé slzy, které oko propláchnou, zbaví ho případných nečistot a zároveň zklidní,“ doporučil Pavel Stodůlka.

KAM DÁL: Kapradiny se vrací do módy. Jejich pěstování je snadné, s topením se však nekamarádí.