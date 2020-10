Legionářská nemoc nepatří jen do historie. Nakazit se můžeme i dnes a léčba trvá dlouhé týdny

Tématem číslo jedna - a zdá se, že nyní snad jediným - je samozřejmě koronavirus. To ale neznamená, že ostatní nemoci zázrakem zmizely. Jsou tady, a to dokonce i takové, u kterých bychom asi ani to nečekali. Věděli jste například, že i v dnešní době je možné se nakazit tak zvanou legionářskou nemocí, jejíž název by napovídal, že odešla spolu s válečným běsněním?