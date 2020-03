Lékaři vás mohou vyšetřit na dálku, možný je telefon či skype. Dají se tak předepsat i léky

Jak v době karantény fungovat pokud možno normálně? Řada z nás potřebuje pomoc praktického lékaře, ať už jde o vyšetření nebo předepsání důležitých léků. Zejména pro seniory by mohla být cesta do ordinace velmi riziková. Zjišťovali jsme, zda všechny velké pojišťovny v Česku umožní svým smluvním lékařům vyšetřovat na dálku a pokud ano, jakým způsobem.

Je jasné, že pokud by doktoři strokrát chtěli a své pacienty zvládli plnohodnotně vyšetřit online či po telefonu, bez souhlasu zdravotních pojišťoven by to nešlo. Právě pojišťovny totiž jednotlivé zákroky lékařům proplácejí. Jak to tedy je v době pandemie, bude vám opravdu umožněno nevycházet z domova a držet se tak doporučení vlády? Zeptali jsme se zástupců pěti největších pojišťoven u nás.

Nabízí vaše pojišťovna lékařům vyšetřovat pacienty online včetně předepisování léků a zdravotnického materiálu?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ano, po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření umožňujeme vykazovat výkon cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.). O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Dále je umožněna realizace předpisu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem, která bude taktéž zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Ano, ve chvíli, kdy není možné nebo vhodné vyšetřit pacienta standardním fyzickým kontaktem z důvodu epidemiologického rizika v rámci vyhlášení nouzovém stavu státem, umožňujeme komunikaci lékařů s pacienty na dálku (email, telefon, videohovor, skype…) a tuto komunikaci uhradíme jako příslušné cílené klinické vyšetření. Lékaři mají tuto informaci k dispozici na našem webu.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Realizace předepsání léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem je u nás možná. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Po přechodnou dobu netrváme na fyzické přítomnosti pacienta v ambulanci například v souvislosti s předepsáním e-receptu, poukazu na PZT, vystavením e-neschopenky, žádanky na další vyšetření, případně při provedení výkonů, které lze poskytovat prostřednictvím Skype. Při kontaktu lékaře s pacientem "vzdáleným" přístupem preferujeme vykázání výkonů, které tomuto způsobu nejvíce odpovídají - tzn. zejména výkon telefonické konzultace nebo klinického vyšetření. To je určeno pro všechny klinické odbornosti.

RBP zdravotní pojišťovna

U pacientů od 18 let věku může být primární péče i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem. Pokud jde o lékaře pro děti a dorost, může jít buď o konzultaci přímo s pacientem nebo jeho rodinným příslušníkem. I ambulatní specialisté mohou provádět cílené vyšetření elektronicky (telefon, telekonference, videokonference, apod.) v případě, že je to s ohledem na aktuální situaci možné a tento postup neodporuje poskytování péče lege artis. O proběhlé konzultaci musí být proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Zároveň si ponecháváme možnost provést revizi takto poskytnuté péče.

