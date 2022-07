Letní otoky nohou jsou hodně nepříjemné. Bojujte proti nim jednoduchými metodami, jde to

Jestliže se potýkáte s častými otoky nohou, rozhodně je na čase nejprve navštívit lékaře, který vyloučí možné závažné příčiny takového stavu. Pokud ale zjistí, že se ve vašem těle neděje nic závažného, mohou přijít na řadu rady našich babiček i maminek, které jistě fungují i dnes. Přesto bychom měli alespoň tušit, proč naše nohy získávají někdy až neuvěřitelné rozměry a tvary…

Zahuštěné tělo nefunguje, jak má

O tom, že se v teple odpařuje voda, se jistě nikdo přít nebude. Stejně tak ani o tom, že se v létě můžeme hodně zapotit, a tím právě onu tolik potřebnou vodu z organizmu ztratit. Tělní tekutiny pak houstnou, a to nejen krev, ale také lymfa, která je pro chod našeho organismu nezbytná. Jenomže zatímco krev je v těle poháněna k pohybu srdečními stahy, lymfatický systém žádné svoje “srdce” nemá, a tak se může snadno stát, že právě takto zahuštěná lymfa zůstane ve spodní části těla, tedy v nohou, kde se bude hromadit.

Horko tělu nesvědčí

Dalším problémem, který může v horku způsobit hromadění tekutin v nohou, je rozšíření cév způsobené právě vyššími teplotami. A jak si jistě umíme představit, v takové chvíli se do žil “vejde víc tekutin”. Právě to jsou důvody, proč se v parných dnech mnohdy nevejdeme nejen do lodiček, ale často ani do obyčejných pantoflí. Pomoc je přitom poměrně snadná a dobře odhalitelná.

Co dělat proti otokům?

I když se to může někomu zdát jako rada, která musí nutně vést ke zhoršení situace, abychom předešli takovým otokům, musíme si dát dobrý pozor na dodržování pitného režimu. Jen tak předejdeme situaci, kdy z těla přirozenou cestou odchází víc vody, než kterou mu dopřejeme, a tělní tekutiny si udrží optimální hustotu.

Správná životospráva je základ

Další možností, jak se vyvarovat letních otoků nohou, ale vlastně také jak přispět k celkově lepší životosprávě, je snížení konzumace soli v potravinách. Jistě nás jako první napadnou slané pochutiny, jako jsou solené oříšky, buráky a podobné dobroty, ale nedejme se mýlit - sůl je všude kolem nás, zvláště v polotovarech nebo hotových koupených jídlech. Zvláště v horkých dnech bychom tedy měli dbát na domácí přece jen o něco zdravější stravu.

Bez pohybu to půjde těžko

Stejně jako při jiných problémech, i proti otokům nohou pomáhá tělesná aktivita. Trénované končetiny mají menší tendenci zadržovat vodu, což souvisí také s hmotností. Štíhlejší lidé tedy mají i v tomto případě logickou výhodu. Jenže i když se snažíme proti otokům bojovat, může se stát, že po dlouhém dni, prosezeném v kanceláři nebo po noci, strávené v autobusu cestou na dovolenou, zjistíme, že velikost našich nohou rozhodně neodpovídá normálnímu stavu. Co v takovou chvíli zaručeně pomůže?

Nohy na stůl - když to jde

Dobrou, i když ne vždy použitelnou radou je zvednutí nohou nad úroveň srdce - tedy platí tady staré známé “dej si nohy na stůl”. Je ale jasné, že třeba šéf v práci by pro takovou léčbu příliš pochopení neměl. Proto je dobré, pokud je to jen trochu možné, v parných dnech prokládat sezení u počítače alespoň krátkými procházkami. Nikoho jistě nepřekvapí, že budete v horku více pít a pokud si nepřinesete ke stolu celou lahev, ale budete si pro každou malou skleničku chodit třeba do kuchyňky, může i taková drobnost pomoci.

Doma od otoků kromě zvednutých nohou uleví také vlažná sprcha nebo zapnutá klimatizace - ale pozor na teplotu, abychom se místo oteklých nohou nepotýkali nakonec s nachlazením. Pomohou také masti s výtěžkem z bylin. Důležitý a účinný je například heřmánek, ale také aloe vera, arnika nebo kostival.

Pohodlí je důležité

Možné je také využití kompresních punčoch, pokud to zaměstnání dovolí a dobrovolně podstoupíme navlékání do tohoto těsného oděvu ve třiceti stupních. A hlavně pozor - kompresní punčochy ano, těsné ponožky rozhodně ne! Stejně tak je nutné odolat pokušení sáhnout v botníku po těch nejkrásnějších botech, které jsou ale o půl čísla menší, než by být měly (jenomže kdo by v obchodě odolal…)

Léto zkrátka není jednoduché, ale pomoc existuje, jen se musíme řídit radami, které znali již naši předkové.

