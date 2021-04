Máte nohy připravené na léto? Zbavte je plísní a rozpraskaných pat

Než nohy vystavíte v otevřených letních botách či na pláži, dopřejte jim péči, kterou si určitě zaslouží. Přinášíme vám pět praktických tipů na pomocníky, které letos musíte mít!

Krém pro suché nohy s UV ochranou

Všimli jste si, že se vám v průběhu zimy na chodidlech objevily nenápadné prasklinky? Ty se postupem času mohou zvětšovat a kůže se může začít olupovat. Pokožka chodidel je totiž po zimě výrazně vysušená, proto je vhodné aplikovat výživný krém, který změkčuje a hydratuje zrohovatělou kůži.

Jak to řešily naše babičky?

Sádlo - použít ho můžete prakticky na cokoli, alespoň podle našich předků. Platí to samé, co pro krém - namastěte nohy, zabalte do pytlíku a ponožek.

Citrón - vetřete do suché pokožky v podstatě kdekoli na těle, fakt to pomáhá. Obsahuje kyseliny, které pomáhají hydratovat a kůži zjemňují.

Tvaroh - namažte na pokožku tlustou vrstvu, zabalte a nechte působit. Doporučujeme nedávat, když máte návštěvu. Ranní odér není zrovna příjemný.

Ideální je krém, který obsahuje klíčovou složku octenidine. Její hlavní předností je, že nedráždí vzniklá poranění a nezpůsobuje alergie kůže a sliznice. Součástí krému by měl být také hojivý D-panthenol. Velmi často se přidává i extrakt ze zeleného čaje, zpomaluje rozklad kolagenových vláken a chrání v létě kůži i před nepříznivým působením UV záření.

Pemza dvou hrubostí

K odstranění zrohovatělé kůže na chodidlech, zejména na patách a pod palci, se hodí kvalitní pemza s rozdílnou hrubostí na obou stranách. Tu je vhodné použít vždy po koupeli, po níž je kůže měkčí a jednodušeji se uvolňuje. Odlišné hrubosti pemzy umožní důkladné i šetrné obrušování podle toho, jak je potřeba.

Tinktura proti plísni

Kvůli neprodyšné obuvi a teplým ponožkám, které nosíme několik měsíců, se v zimě mohou nohy nadměrně potit. To je pak příčinou mykóz a jiných plísňových onemocnění nehtů a pokožky. Zbavit se jich můžete třeba pomocí speciální tinktury na nehty a kůži.

Kvalitní tinktura obsahuje účinné látky clotrimazol a undecylenamide DEA, které nejen zvyšují vlastní přirozenou obranyschopnost, ale též při pravidelné aplikaci pomáhají udržet nohy hygienicky svěží. Obzvláště se doporučuje přípravek používat po návštěvě sauny, koupaliště, hotelového pokoje nebo po nošení vypůjčené obuvi, například na bowlingu.

Důležité je komplexní řešení. Noha se má potit, to je v pořádku, dokonce zdravé. A to, co páchne, není čerstvý pot, ale produkt bakterií a plísní, které se do potu časem pustí. Řešení spočívá v péči o nohy, která zamezuje rohovatění kůže a naopak nezamezuje pocení. Moderním trendem takové péče jsou vzdušné krémové pěny, které účinně ošetří nohu, a na ně navazující kvalitní deodoranty na obuv.

Kleště pro zdravé nehty

Na celkovém dojmu z nohou v letní obuvi se významně podílí rovněž stav nehtů. Ty by měly být pěstěné a správně zastřižené. Dodnes se však hojně šíří fáma, že pro pedikúru jsou nejlepší běžné nůžky. Klasické nůžky se hodí spíše pro manikúru, v péči o nehty na nohou se více osvědčují kleštičky.

Ty dopomohou k zastřižení nehtu do rovna, což je jediný správný způsob zkracování nehtů na nohou, aby se předešlo zarůstání nehtu. Navíc si mnohem lépe poradí s tvrdým nehtem, na který by klasické nůžky nestačily. Některé modely jsou vhodné i pro diabetiky.

Masážní olej s květinami

Nohám také prospívá, pokud si mohou dopřát vydatný odpočinek a uvolnění. Po namáhavém dni se tak bude hodit třeba přírodní masážní olej, existuje mnoho druhů, například s květinovou vůni pro lepší prožitek. Má pak blahodárné relaxační účinky nejen na chodidla, ale i na celé tělo.

Kombinace mandlového, makadamového, slunečnicového, sezamového a avokádového oleje s vitamínem E navíc pokožce dodávají svěžest a hydrataci, vyživují ji, obnovují elasticitu a regeneraci. Olej je možné použít i k ošetření pokožky po koupeli.

