Mlsejte zdravě: Jak si připravit skvělé gumové medvídky krok po kroku

Pozitivem gumových pochoutek je ale obsah bílkovin a téměř nulový obsah tuku. Tak proč je tedy jednoznačně nemůžeme zařadit mezi zdravé cukrovinky? Obsahují cukr. Hodně cukru. U dětí do 10 let je doporučovaný celkový denní příjem cukru do 24 g, někdy se uvádí až 30 g. Jedno 100g balení gumových bonbonů ale obsahuje i 63 g cukru. Navíc ačkoli dnes už na trhu najdete i bonbony barvené přírodními barvivy, stále ještě mnoho z nich obsahuje umělá barviva a další nebezpečné látky, které zdraví rozhodně neprospívají.

Mlsání bez výčitek

Jak tedy dopřát dětem oblíbenou pochoutku bez výčitek? Využijeme jejich dobrých vlastností a ty špatné jednoduše nahradíme také dobrými! O medu a jeho prospěšnosti vám určitě nemusíme vyprávět, věděli jste ale také, že po medu se nekazí zuby? Vyrobte si s dětmi skvělé domácí medové gumové medvídky, které navíc budete směle moci označit za zdravé mlsání.

Recept na gumové medvídky bez cukru

Na výrobu domácích medových gumídků budete potřebovat:

Silikonové formičky vhodné velikosti, s úspěchem lze využít například různá tvořítka na led, není také žádný problém na internetu sehnat formičky přímo na medvídky i jiné tvary typické pro želatinové bonbony. Pokud žádné takové formičky nevlastníte, vystačíte si s jakýmkoli malým vykrajovátkem. Výsledný efekt sice nebude takový, nicméně na chuti to bonbonkům rozhodně neubere.

Pro usnadnění plnění formiček je skvělým pomocníkem kapátko (můžete zakoupit rovnou s některými formičkami na medvídky), dobře však poslouží i lžíce.

V případě vykrajované varianty si také připravte nádobu, do které hmotu nalijete. Například pekáček, tácek či talířek s vyššími okraji. Doporučujeme si dopředu vyzkoušet vhodnost nádoby, abyste zjistili, do jaké výšky bude vámi vyráběný objem tekutiny sahat. Ideální výška je něco přes půl centimetru. Nádobu pak lehce vymažte změklým tukem, třeba kokosovým olejem, zabráníte tak přilepení a následnému potrhání hmoty.

Želatinu v množství cca 10 g želatiny na 150 ml tekutiny. Želatinu nenahrazujte dortovým želé, příliš rychle tuhne a špatně se s ním pracuje. Pokud želatinu z nějakého důvodu použít nechcete, můžete ji nahradit agarem (množství upravte dle návodu na jeho přípravu).

Med dle vašeho výběru, chcete-li mít bonbonky opravdu medově zlatavé, doporučujeme sáhnout po tmavším, ideálně medovicovém (lesním) medu. Využít můžete i některý z medů s příměsí a vytvořit si tak třeba výborné medovo-zázvorové nebo medovo-propolisové gumídky. Veškerý sortiment skvělým medů nabízí rodinná farma Pleva.

Postup:

Do menšího kastrůlku nalijte 100 ml vody, přisypte 10 g želatiny a za stálého míchání zvolna zahřívejte, dokud se želatina dokonale nerozpustí. Může i krátce projít varem, ale není to potřeba. Směs za občasného míchání nechte zchladnout a mezitím do odměrky dejte 3-4 plné lžičky medu, dolijte vodou do 50 ml a opravdu dobře rozmíchejte (pro usnadnění rozmíchání můžete přilít vlažnou vodu).

Když má chladnoucí želatinová směs teplotu kolem 40 °C, přilijte do ní připravenou medovou vodu, dobře rozmíchejte a plňte do formiček, případně vylijte do připravené nádoby.

Po ztuhnutí (urychlíte v lednici) vyloupejte z formiček nebo vykrájejte z připraveného plátu a máte hotovo!

KAM DÁL: Prázdniny končí: Snadné trendy účesy, které zvládnete bez kadeřníka