Na procházku s láskou. Každodenní rituál pročistí hlavu a překvapí zdravým účinkem proti depresi a úzkosti

Krok za krokem. Nejedná se vzpomínku na populární televizní seriál, který slavil úspěch hlavně v devadesátých letech, ale o připomínku toho, že obyčejná chůze je možná mnohem zdravější než naběhané kilometry a hodiny strávené v posilovně. Člověk se však musí umět procházet. Co je důležité si uvědomit, když vyjdete ven?

Vyjít i za nepříznivého počasí

Člověku se nechce do vlezlé zimy nebo šedivého dne. Tím se v mysli automaticky vytváří vzdor a pohodlnost. Stačí si však zapamatovat jednoduchou formulaci, jak obelhat sám sebe. Stačí si totiž říct, že místo hodiny se člověk projde třeba na 5 minut. Většinou se nejedná o tak nepřekonatelnou představu a člověk přirozeně venku zůstane mnohem déle.

Procházka s příběhem

Pokud hledáte i na obyčejné procházce nějaký kulturní, literární nebo hudební zážitek, v dnešní době moderních technologií to není žádný problém. Nezaměstnávejte však svoje oči koukáním do telefonu a pusťte si nějaký ten příběh, podcast, knihu nebo album do uší a spojte procházku se vzděláním, relaxem, ale také zábavou. Samozřejmě ten nejlepší způsob je jednoduše poslouchat své okolí. I zde totiž můžete zaslechnout od kolemjdoucích zajímavý fragment příběhu.

Buďte všímaví

Poslední rada z předešlého odstavce právě odkazuje na velmi důležitý a hodnotný prvek, který dělá procházku opravdu zajímavou a přínosnou. Člověk podobný zážitek povýší o úroveň výš, když začne být vůči svému okolí všímavý. Zaposlouchejte se do svých kroků, svého dechu a otevřete oči dokořán. Všímejte si detailů v krajině, v řadových domcích, květinách, na nebi, no prostě kdekoliv, kde je to možné. Bytostné soustředění přináší obrovskou úlevu a obohacení pro vaši mysl. Je dokázáno, že soustředěné přemýšlení během procházky má pozitivní účinek na deprese a úzkosti.

