Nehty vám prozradí skryté zdravotní problémy. Odhalíte také, jestli tělu neschází nějaké vitamíny

Pokud máte s nehty nějaké problémy, nezoufejte, většinou se to dá velmi rychle vyřešit doplněním potřebného vitamínu, ať už ve stravě, nebo pomocí doplňků stravy. Připravili jsme si pro vás pět znaků, na které si dávejte pozor.

Bílé skvrny

Jedním z nejčastějších problémů s nehty jsou bílé skvrny. Dlouho se věřilo, že jsou způsobeny nedostatkem vápníku.

Tyto skvrny jsou ale ve skutečnosti příznakem toho, že trpíte nedostatkem zinku nebo železa. Také ale mohou být způsobeny nějakým nárazem do nehtu, uvádí web Express.

Třepení

Třepení a praskání nehtů značí nejčastěji nedostatek železa. Může to ale také znamenat, že nemáte dostatek vitamínu B nebo bílkovin.

Důlky

Pokud máte v nehtech důlky, je to nejspíše ukazatel toho, že máte slabou imunitu nebo se také může jednat o alergickou reakci nebo nedostatek vitamínu D.

Slabé nehty

Slabé nehty jsou většinou následkem vnějších vlivů, mezi které patří mytí nádobí nebo i časté mytí rukou.To platí v případě, že jde pouze o nehty na rukou.

Pokud ale máte slabé, lámavé, nebo dokonce i zažloutlé nehty na rukou i na nohou, může se jednat o příznaky nedostatku železa.

Rýhy

Dalším častým problémem jsou rýhy na nehtech. Ty mohou značit nedostatek vitamínu B12.

Všechny tyto problémy by tedy měly zmizet hned poté, co do vašeho těla doplníte vitamíny, které vám schází. Dopňky stravy můžete doplnit také výživným krémem na ruce.

Zdroj: Express

