Největší chyby při mytí rukou. Zapomíná se na nehty a mýdlo se nanáší krátce

V životě už to tak chodí. Pocit ohrožení sice vyvolává paniku, ale u většiny lidí se také spustí pud sebezáchovy. To, co jsme doteď dělali špatně, chceme co nejrychleji napravit. V souvislosti s aktuálním světovým problém je tedy vhodné připomenout jeden z nejzákladnějších úkonů, který bychom měli vykonávat správně, i kdyby žádný koronavirus nikdy neexistoval. Co při mytí rukou nejvíce zanedbáváme?

Základní kroky

Člověk si v průběhu života navykne na určité automatismy, které lze v dospělosti jen velmi těžko měnit. Některé jsou však obzvlášť žádoucí. Když si totiž myjeme ruce, děláme hodně základních chyb, a to v první řadě v motivaci. Často se vlastně sami chováme jako malé děti a hledáme si podvědomou výmluvu.

Samozřejmě to neplatí pro všechny, ale podle Státního zdravotního ústavu je evidentní, že až 95 procent lidí si ruce myje špatně či velmi málo. Paradoxně extrémní situace nás může naučit si přestat říkat, že spěchám, že jsem zapomněl či prostě ještě ruce nevypadají špinavě.

Každý dotek s telefonem, klikou od dveří na veřejnosti, zábradlí či madlo v dopravních prostředcích. To jsou místa, kde se bakteriím daří a zůstávají na jednom místě velmi často. Člověk by si měl ruce kvůli častému kontaktu s bakteriemi čistit ruce minimálně desetkrát denně. Kdo z vás to dělá?

Nejčastější chyby

K tomu, abychom byli vždy perfektně připraveni dotýkat se jídla, podat ruku druhému člověku, dotýkat se bezpečně vlastního obličeje či chovat malé miminko, musíme učinit minimálně šest základních kroků. Nanesete si mýdlo na navlhčené ruce, nejdříve si myjete dlaně, následně dlaně s propletenými prsty, dalším krokem je umýt si dlaně s uzamčenými prsty a jako poslední se nesmí zapomenout na palce a konečky prstů.

Základní problém většinou vzniká ve chvíli, kdy si na ruce neaplikujeme dostatečné množství vody a mýdla. Lidé velmi běžně zapomínají na oblast palce a hřbety rukou. Mýdlo je také na rukou většinou velmi málo a lidé si ruce myjí jen krátce. Dostatečná dávka tekutého mýdla jsou minimálně dvě dávky s tím, že je nutné ho aplikovat na dlaních minimálně půl minuty.

Určitě na veřejných místech není vhodné používat tuhé mýdlo, protože to může být naopak velkým zdrojem bakterií. Stejně tak, když si sušíte ruce v ručníku na veřejných toaletách. Zde je také velké riziko nákazy nějakým bacilem skrze často používané splachovadlo.

O motivaci napravit zanedbání v mytí rukou je aktuálně postaráno. Kdy jindy začít měnit svůj nedokonalý zvyk na perfektní práci, kterou budete dělat samozřejmě a stanete se vůči některým drobným, ale i větším zdravotním hrozbám imunní…