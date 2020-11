Nesmysly spojené s očkováním ohrožují celou populaci. Autismus ani druhá hlava opravdu nehrozí

Očkování je naprosto zbytečné či dokonce nebezpečné. Odpůrci očkování hájí svůj názor všemi možnými způsoby. Vidí v něm velmi často zejména riziko poškození imunitního systému. Rodiče by si podle kritiků měli sami rozhodovat o tom, zda nechají dítě očkovat či nikoliv, a neřídit se tak jen striktní povinností.

Návrat „na stromy“

Lékaři ale mají na tyto argumenty jednoduché reakce. Do karet jim navíc hraje, mimo jiné, i nedávná jarní vlna onemocnění spalničkami. „Pokud bychom zrušili povinné očkování, pak bychom se bavili o tisících a možná i desítkách tisíc pacientů, nikoliv „pouze“ o stovkách. Samozřejmě by bylo i mnohonásobně vyšší riziko úmrtí dětí,“ shodují se lékaři. Kromě zmíněných spalniček by se mohly ve společnosti začít znovu objevovat i nemoci, které se v minulosti již překonaly – jako třeba záškrt, tetanus nebo zarděnky.

Podle lékařů je dobré zrušit očkování pouze u těch nemocí, které se již podařilo vymýtit celosvětově. To je zatím příklad pouze pravých neštovic a možná v blízké budoucnosti i dětské obrny. Pokud by se s očkováním skončilo celoplošně, rok od roku by se zvyšovala rizika výskytu nejrůznějších nemocí, které by mohly vést až k výskytu epidemie takového rozsahu, jaké známe z naší historie.

Vedlejší účinky ano, ale riziko je větší

Ani očkování však není zcela bez vedlejších účinků, což nahrává zejména jeho odpůrcům. Nejen u dětí, ale i u dospělých se může po vpichu vyskytnout například horečka, nejrůznější otoky nebo i další nepříjemné komplikace.

Přesto je podle lékařů daleko větší riziko se očkování vyhýbat. Někteří rodiče mají obavy i z množství látky, které je dítěti do těla vpichováno, a to mnohdy ve věku pouhých dvou let, kdy se jeho imunitní systém stále vyvíjí. Podle odborníků však očkování žádný fatální zásah do imunity nepřináší.

Nesmyslný mýtus o autismu

Asi nejvíce diskutovaným rizikem očkování je možnost výskytu autismu. Toto tvrzení se podle lékařů považuje vůbec za největší mýtus a nemá prakticky žádnou faktickou oporu.

Ta pravá příčina autismu je totiž stále velkou neznámou. Důvody, proč se autismus začal spojovat s očkováním, jsou zejména takové, že probíhají ve zhruba stejném období – ve druhém roku života dítěte. Provázanost ale odmítlo hned několik vědeckých studií.

Hliník v očkovacích vakcínách

Jistý neklid vyvolává u společnosti i fakt, že očkovací vakcíny obsahují i hliník, jenž je pro lidský organismus nebezpečný. Je však dobré si uvědomit, že tento kov je obsažen téměř všude kolem nás, a to například i ve vodě. Ani množství hliníku, které se do těla očkováním dostává, není nikterak drastické a rozhodně nepřekračuje tolerovanou hranici, jež je stanovena na 2 mg/kg za den.

Devět povinných očkování, dvě nepovinná

Když se podíváme na očkování obecně, tak Češi se nechávají očkovat proti 11 nemocím, devět z nich je povinných, dvě dobrovolná (proti pneumokokovým onemocněním a proti rotavirovým nákazám). Oproti vyspělému světu tak patříme k průměru či dokonce podprůměru. Právě očkování „proti pneumokoku“ je typickým příkladem podceňování rizika.

Důkazem je i 1,6 milionů lidí, které ročně pneumokok připraví po celém světě o život. Rizikovými skupinami jsou zejména starší občané nad 65 let, děti a lidé s oslabenou imunitou. Velmi závažné – dokonce trvalé - následky může zanechat zejména meningitida, což je hnisavý zánět mozkových blan. To je vůbec nejzávažnější pneumokokové onemocnění.

KAM DÁL: Očkování proti koronaviru bude v USA problém. Chybí peníze, vyškolený personál i jasný plán.