Oční lékařka Mikšovská: Oči si musíte v létě chránit, dokonce i ve vodě. Rizika jsou velká i u dětí

Paní doktorko, je nebezpečné dívat se do přímého slunce?

Krátkodobý přímý pohled do slunce není pro zdravé oči nebezpečný. Zornice oka reaguje jako clona fotoaparátu a reguluje množství slunečního záření, které dopadne na sítnici. Dlouhodobý pobyt v místech intenzivního slunečního záření - u moře, ve vysoké nadmořské výšce – může však vyvolat drobné defekty epitelu rohovky a s tím spojenou výraznou bolest oka. Zároveň může v extrémních případech, jako je pozorování zatmění slunce, pozorování slunce pomocí dalekohledu či trvalé rozšíření zornice, dojít i k trvalému poškození sítnice v místě nejostřejšího vidění.

Co ohrožuje naše oči při dlouhém pohledu do slunce?

Zejména ultrafialové záření, které může vést k poškození jednotlivých struktur oka, zejména rohovky a sítnice. Pobyt na slunci je proto pro oči nebezpečný zejména v případech nižší koncentrace ozónu v atmosféře, kdy je výrazně vyšší intenzita UV záření. Oči by si v takovém případě měli chránit nejenom pacienti po očních operacích (například laserové refrakční operace apod.).

Ve vodě se velmi často mohou vyskytovat různé typy infekcí a rohovky kryté kontaktními čočkami jsou výrazně náchylnější ke vzniku zánětu. Při vodních sportech je proto vhodné používat jednorázové kontaktní čočky, které doporučuji následně co možná nejdříve z oka vyjmout.

Jak bychom měli chránit oči?

Brýlemi s UV filtrem. Těchto brýlí je na trhu v současné době nepřeberné množství v různých cenových relacích. U lidí, kteří mají potíže s tzv. suchým okem, či u pacientů po laserových refrakčních operacích je vhodné častěji aplikovat hydratační oční kapky, a to hlavně v klimatizovaných prostorech, kde jsou oči náchylné k osychání. Výběr těchto kapek je v současnosti opravdu široký a existují i oční kapky s UVB filtrem.

Jaké jsou nejčastější problémy se zrakem v letních měsících?

Mezi nejčastější potíže v letních a jarních měsících patří alergické záněty spojivek očí vyvolané pyly rostlin. Pro tyto záněty je charakteristické zejména svědění, slzení a zarudnutí očí. Vyhnout se pylovým alergenům není v běžném životě možné, proto je vhodné léčit alergické záněty odpovídajícími očními kapkami nebo léky na potlačení alergických příznaků. Letní sezona může být nebezpečná i pro uživatele kontaktních čoček, kteří používají kontaktní čočky při vodních sportech.

Jak chránit oči dětí v letních měsících?

Ochrana dětských očí je stejná jako očí dospělých, to znamená brýle s UV filtrem. Brýle pro děti by měly svojí velikostí odpovídat tvaru dětského obličeje tak, aby spolehlivě chránily oči a dobře na dětském obličeji držely.

Měli bychom si chránit oči i ve vodě?

Vodní hladina moře, bazénů či jiných ploch odráží a znásobuje množství UV záření dopadající na lidské tělo. Proto je vhodné při dlouhém pobytu v bazénech, moři apod. používat speciální plavecké brýle s UV filtrem. Zvýšené riziko pro uživatele kontaktních čoček jsem již popsala výše.

KAM DÁL: Jestli chce Šlachta vyčistit politiku, musí začít u Babiše, říká europoslanec Zdechovský. Předpověděl, na čem Přísaha pohoří.