Omikron: Jak se vyvarovat nákazy novou variantou covidu pomocí žvýkačky?

Omikron od prosince minulého roku řadu lidí děsí svou vysokou nakažlivostí a také tím, jak rychle se šíří téměř do všech koutů světa.

Není to ale zas tak zlé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nová varianta covidu se totiž ve většině případů projevuje mnohem mírnějším způsobem než ty předchozí. Omikron totiž na rozdíl od předešlých variant koronaviru infikuje buňky v krku a ne ty hluboko v plicích, většině pacientů proto nezpůsobuje tak velké zdravotní potíže, jak pro The Guardian vysvětlil profesor virologie na univerzitě v Londýně Deenan Pillay.

Symptomy omikronu jsou tedy ve většině případů tak mírné, že se podle profesora Tima Spectora, který se zabývá symptomy různých variant covidu, podobají běžnému nachlazení, jak uvedl pro web News GP.

Nejčastější příznaky varianty omikron:

rýma

kýchání

bolest v krku

bolest hlavy

únava

Není tedy důvod k panice. Pokud ale hledáte něco, co by vaše šance na nákazu omikronem snížilo, máme pro vás dobré zprávy.

Imunolog Dr. Karl Skriner vytvořil specifický druh žvýkačky, který vám pomůže se před nákazou ochránit. Jednou ze složek této zázračné cukrovinky je totiž chitosan, tedy sladidlo, které se vyrábí z mořských živočichů a hub.

Studie potvrdily, že tato látka má schopnost zabránit viru v infikaci zdravých buňěk. Žvýkání této žvýkačky vás tak před infikací novou variantou koronaviru může ochránit.

Dr. Karl Skriner prý žvýkačku GoBeDo vytvořil zejména pro ty, kteří přijdou často do styku s nakaženými, tedy pro lékaře a zdravotní sestry.

zdroj: Express, The Guardian, NewsGP

