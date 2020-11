Pozor na mozkovou mrtvici. Lékaři vědí, u kterých pacientů s koronavirem hrozí

Podle lékařů jde o riziko, že infekce může způsobit kromě problémů na plicích také onemocnění dalších orgánů, včetně mozku. To pak v závažnějších případech může vést až k cévní mozkové příhodě a krvácení do mozku.

Je tady souvislost

Tým vědců z výzkumné skupiny Stroke Research Group z University of Cambridge prezentoval v časopisu International Journal of Stroke výsledky výzkumu, týkajícího se vztahu mezi covidem-19 a mrtvicí. Vycházeli přitom i z mnoha dalších již provedených studií, a proto jsou jejich závěry založeny na obsáhlých databázích. Porovnávány byly údaje více než 100 000 pacientů, přijatých do nemocnic s nákazou koronavirem.

14 z každého 1 000 pacientů

Vědci podle serveru medicalxpress.com zjistili, že cévní mozková příhoda se vyskytla u 14 z každých 1 000 případů. Nejběžnějším projevem byla akutní ischemická cévní mozková příhoda , která se vyskytla u více než 12 z každých 1 000 případů. Krvácení do mozku bylo méně časté a vyskytovalo se u 1,6 z každých 1 000 případů. Většina pacientů byla přijata s příznaky covid-19 a cévní mozková příhoda se objevila o několik dní později.

Starší diabetici se zvýšeným krevním tlakem

Podle statistik jsou ve zvýšené míře ohroženi lidé starší. Zároveň bylo zjištěno, že průměrný věk pacientů s covidem, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (mrtvici), je o šest let nižší než u pacientů bez covidu. Znamená to tedy, že v případě infekce koronavirem se průměrný věk, kdy jsou lidé ohroženi cévní mozkovou příhodou, snižuje. Nebyl přitom prokázán další vliv pohlaví pacienta ani skutečnost, zda se jedná o kuřáky nebo nikoliv. Naopak zvýšenému riziku jsou vystaveni lidé s vyšším krevním tlakem, cukrovkou a onemocněním tepen. Čím těžší je průběh onemocnění covidem-19, tím se také zvyšuje i riziko mrtvice.

Je na vině stres?

„Situace je komplikovaná,“ podotkla doktorka Stefania Nannoni z Katedry klinických neurověd na University of Cambridge. „Například řada pacientů s covid-19 již pravděpodobně měla zvýšené riziko mozkové mrtvice a faktory, jako je duševní stres, kterému jsou pacienti s covidem vystaveni, mohou ke vzniku mrtvice přispívat. Na druhou stranu vidíme důkazy, že covid-19 může v některých případech cévní mozkovou příhodu přímo vyvolat.“

Faktorů je mnoho

Podle lékařů může stát za spojitostí onemocnění covid-19 a mrtvicí hned několik faktorů. Mimo jiné může vést infekce k zahuštění krve, a tím i k většímu riziku vzniku trombózy. Dalším problémem může být zhoršení průchodnosti cév v důsledku zánětu, případně tak zvaná cytokinová bouře, tedy nadměrná reakce imunitního systému, která sama o sobě může způsobit poškození mozku.

Pacienti jsou mladší, než by se dalo čekat

„I když je výskyt cévní mozkové příhody u pacientů s covidem-19 relativně nízký, rozsah pandemie znamená, že by mohlo být potenciálně postiženo mnoho tisíc lidí po celém světě,“ uvedl profesor Hugh Markus, který vede výzkumnou skupinu v Cambridge. „Lékaři budou muset dobře sledovat příznaky mozkové mrtvice, zejména u těch skupin, které jsou významněji ohroženy, a přitom mít na paměti, že profil rizikového pacienta je mladší, než by se dalo očekávat.“

