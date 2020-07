Práce s počítačem likviduje vaše oči. Nemusí to ale být tak hrozné, stačí dodržovat pár zásad

Zajímavé je, že i když se hodně hovoří o škodlivosti koukání na obrazovku počítače, tak samotný monitor jako takový ničím očím neškodí. Unavuje je ale soustředění na obrazovku, během kterého se neúměrně namáhají některé svaly.

Je tudíž velmi rozumné je nechat alespoň jednou za hodinu oddychnout. Stačí se klidně jen narovnat, několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout. Je to snadné, že? Ale ruku na srdce, kdo z nás si na to vzpomene během namáhavých dnů v práci? No, asi málokdo…

Nenechte oči napospas stereotypu

Zkuste se během práce občas soustředit na pohled do dálky a nebo dělejte něco, co váš zrak nenamáhá vůbec. Třeba sledování obrazovky střídejte s tím, že si vyřídíte některé telefonáty. Hlavně ale během nich nepracujte s počítačem, to pak samozřejmě očím nijak neulehčíte.

Velmi důležité je také to, abyste během práce s počítačem nezapomínali mrkat. Během každodenních činností, kdy se oči nemusí tak moc soustředit, obecně mrkáme každých pět až deset sekund a už si to ani vůbec neuvědomujeme, jelikož to má náš organismus nastaven jako takovou pomyslnou rutinu. V případě sledování monitoru je to ale klidně i několikrát méně.

Časté mrkání je přitom velmi zdravé, protože oku zabezpečuje slzný film, který ho chrání před infekcemi a vysycháním. Slzy k tomu všemu obsahují množství výživných látek a také zásobují rohovku kyslíkem.

Pokud málo mrkáte, pak je to něco, jako kdybyste se opalovali u moře na přímém slunce a nenatřeli jste se opalovacím krémem. Oku také chybí vrstva, které by ho chránila před bakteriemi, lehčí cestou se tak do něj dostanou nečistoty a to může ve finále klidně i vést k zánětu očních spojivek. V ideálním případě by všichni, kteří tráví velké množství času před monitorem, měli své oči pravidelně zavlažovat kapkami.

Pomoci může i správné nastavení monitoru

Nejen správné nastavení obrazovky, ale také osvětlení pracoviště mohou vaše oči velmi pozitivně kvitovat. Mnoho lidí totiž hodně podceňuje jas obrazovky a pracuje v tmavé místnosti s vysvíceným monitorem.

Očím to sice zpočátku nepřekáží, ale podobné kontrastní světlo působí podobně, jako kdybyste se neustále dívali do stowattové žárovky. Je velmi důležité přizpůsobit jas obrazovky tomu, zda pracujete přes den a nebo večer. Nastavení jasu by mělo být co nejvíce příbuzné osvětlení dané místnosti. Pokud pracujete v noci, pak si dejte na monitor tlumené světlo a ani televizi nesledujte, když máte v místnosti úplnou tmu.

Jak ulevit svým očím od přetížení

Přizpůsobte si jas monitoru - kontrast s okolím by měl být co nejmenší

Využívejte monitor bez PWM - jedná se o monitor s regulací jasu, intenzita podsvícení je v tomto případě řízena blikáním, čehož si ale vaše oči nevšimnou

Zvětšete si písmo - je zbytečné přetěžovat oči tím, že se budou muset soustředit na miniaturní znaky, písmo se dá jednoduše zvětšit jak v editorech, tak i v rámci jednotlivých prohlížečů

Nenechte se oslňovat - monitor byste si měli natočit tak, aby se v obrazovce neobjevovaly nepříjemné odlesky

Pravidelné přestávky - optimální je pauza 5 minut v rámci každé hodiny

Zkuste střídat vzdálenosti - když už si dáváte přestávku, využijte ji k tomu, že se půjdete podívat z okna nebo do větší dálky, ideálně pak do zeleně, která oči dokáže uklidnit

Kupte si počítačové brýle - ano, něco takového opravdu existuje, tyto speciální brýle zvyšují kontrast, detaily obrazů, a díky tomu se snižuje případná únava a pálení očí

Kupte si kapičky - během práce s PC se mrká tak třikrát méně, proto je dobré oči zvlhčovat i jinak než přirozeným způsobem

Dejte si offline den - zkuste alespoň jednou za týden úplně vypustit všechny počítače, mobily a jakékoliv obrazovky a nechat očím zasloužený odpočinek

